Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX-Titel sei gestern im Vergleich zum Gesamtmarkt unter die Räder geraten und habe deutlich abgeben müssen. Neben verpatzten Quartalszahlen des Rivalen Morgan Stanley werde einigen Anleger scheinbar auch im Hinblick auf das Zahlenwerk der Deutschen Bank selbst mulmig.Als letzte große Wall Street-Bank habe gestern Morgan Stanley ihre Bücher geöffnet: Im Anschluss seien die Papiere der Großbank abgetaucht und hätten fast sieben Prozent niedriger geschlossen. Damit sei der größte Kursrückgang nach Zahlen in mindestens zehn Jahren markiert worden.Die Erwartungen beim Gewinn hätten wegen eines Erlösrückgangs im Anleihehandel von elf Prozent nicht erfüllt werden können. Auch im Bereich der Vermögensverwaltung sei man mit 35,7 Mrd. Dollar an frischem Kapital hinter der Prognose zurückgeblieben.Da die Deutsche Bank gerade im Anleihehandel stark sei, habe das den Markt verunsichert. In den Tagen zuvor hätten allerdings zahlreiche andere US-Konkurrenten in diesem Segment des Investmentbanking größere Zuwächse gemeldet. Im Schnitt würden die Analysten im dritten Quartal bei der Deutschen Bank 1,98 Mrd. Euro Erlöse im Handel mit Anleihen und Währungen erwarten, nach 2,37 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum.Unter dem Strich sehe es allerdings laut den Prognosen nicht so rosig aus für die Quartalszahlen der Deutschen Bank. Denn der Nettogewinn solle von Juli bis September auf 1,07 Mrd. Euro geschrumpft sein (Q3/2022: 1,21 Mrd. Euro). Denn meisten US-Banken sei jedoch ein Gewinnsprung gelungen.Die Deutsche Bank-Aktie habe mit der gestrigen Kursreaktion die 50-Tage-Linie bei 10,01 Euro und die 100-Tage-Linie bei 9,88 Euro gerissen und damit ein Verkaufssignal generiert. Das Volumen sei dabei überdurchschnittlich gewesen. Heute werde sich zeigen, ob sich das Signal bestätige. Für eine Gegenreaktion könnten positive Quartalszahlen am kommenden Mittwoch, 25.10, sorgen.Engagierte Anleger bleiben an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2023)