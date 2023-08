Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX-Titel sei schlecht in den August gestartet. Bis dato stünden rund vier Prozent an Wertverlust - in einem zuletzt schwächeren Gesamtmarktumfeld - zu Buche. Auch am Dienstag gehe es für Banken-Aktien wie die Papiere des Branchenprimus aus Deutschland erneut nach unten. Das sei der Grund.Nach der überraschenden Ankündigung einer Sondersteuer für "Übergewinne" von Banken in Italien seien Finanzwerte am Dienstag europaweit unter Druck geraten. Besonders deutlich sei es für die Papiere italienischer Banken nach unten gegangen: UniCredit seien um fast sechs Prozent eingebrochen und Intesa Sanpaolo um fast sieben Prozent. Laut der Nachrichtenagentur Ansa könnte die Steuer mehr als zwei Milliarden Euro in die Staatskasse spülen.Bereits bei Energieunternehmen habe Italien eine Übergewinnsteuer eingeführt. Was beim Gewinn als die Differenz zum Vorjahr bei den Konzernen hängen bleibe, werde dann mit aktuell 25 Prozent besteuert. Für die Banken sehe die Übergewinnsteuer gar eine Belastung in Höhe 40 Prozent vor.Die italienische Regierung hoffe dadurch: "einige Milliarden" Euro einzunehmen, um wiederum die Bürger zu entlasten, habe Italiens stellvertretender Ministerpräsident und Lega-Chef Matteo Salvini am Montagabend nach einer Kabinettssitzung gesagt. Die Maßnahme gelte für das Jahr 2023.Die Deutsche Bank-Aktie verliere am Dienstag rund vier Prozent auf 9,68 Euro und rutsche damit unter den GD50 bei 9,73 Euro. Nun würden weitere Abgaben bis in den Bereich der Unterstützungszone bei 9,20 Euro drohen. Sollten wider Erwarten die Bullen die Oberhand gewinnen, dann stünden nach der Rückeroberung des besagten GD50 der horizontale Widerstand bei 10,07 Euro und die 200-Tage-Linie bei 10,28 Euro als Hindernis im Weg.Auf der Habenseite stünden aktuell die Aussichten auf eine attraktivere Ausschüttungspolitik und weitere Kostensenkungen. Auf der Sollseite stehe vor allem ein bearish anmutendes Chartbild. DER AKTIONÄR bleibe dennoch bei seiner Halteempfehlung. Stopp: 8,00 Euro. (Analyse vom 08.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link