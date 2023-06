Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse der UBS:Nach dem Kursrutsch zum Wochenauftakt konnte die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) gestern 1,5% zulegen und damit die jüngste Erholung fortsetzen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Deutsche Bank-Aktie sei Mitte April in eine mehrwöchige Seitwärtsbewegung übergegangen, wobei die Ausbruchsversuche am 23. Mai und 14. Juni jeweils von der 200-Tage-Linie ausgebremst worden seien. In der zweiten Monatshälfte sei schließlich neuer Verkaufsdruck aufgekommen, der am Montag für einen Rücksetzer bis auf 8,90 EUR gesorgt habe. Noch am selben Tag sei es jedoch zu einer bullishen Tagesumkehr gekommen (eine lange untere Lunte im Tageskerzenchart), worauf sich die Kurse im bisherigen Wochenverlauf um 3,9% hätten erholen können.Ausblick: Nach dem erfolgreichen Test der 9-Euro-Marke habe die Deutsche Bank-Aktie eine Erholung gestartet und sich gestern - mit der vierten Gewinnsitzung in Folge - bis auf 9,52 EUR verbessert.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite könne der nächste Widerstand nun an der kurzfristigen 50-Tage-Linie festgemacht werden, die bei 9,65 EUR bremsend wirken dürfte. Darüber würden sich die Blicke anschließend auf das Volumenmaximum (das Level mit dem meisten Volumen seit März 2020) zwischen 9,75 EUR und 9,80 EUR richten. Gelinge auch dort der Break, wäre ein Anstieg bis zur 10er Barriere und/oder der knapp darüber verlaufenden 200-Tage-Linie bei 10,08 EUR möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: