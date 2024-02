Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank sei heute mit einem kleinen Plus in den Handel gestartet. Auch um die Commerzbank sei es heute ziemlich ruhig. Marktführer Deutsche Bank erhalte zumindest von der Analystenseite etwas Rückenwind. Die Schweizer Großbank UBS habe ihr Kursziel für den deutschen Konkurrenten erhöht.Bei den deutschen Bank-Aktien herrsche heute weitestgehend Ruhe. Dass sich EZB-Chefaufseherin Claudia Buch die europäischen Finanzhäuser zur Brust genommen habe, habe demnach keine größeren Spuren bei den Anlegern hinterlassen. Europas oberste Bankenhüterin habe in einer aktuellen Rede die Finanzhäuser zu mehr Wachsamkeit gemahnt und den Erfolg des gesamten Geschäftsmodells Bank in Gefahr gesehen.In der Tat bestehe weder für die Commerzbank noch für die Deutsche Bank Grund zum Alarmismus. Auch die Krise bei US-Gewerbeimmobilien sei für sie nur minimal von Bedeutung.Von der Analystenseite erhalte zumindest die Deutsche Bank leichten Rückenwind. Die UBS habe das Kursziel für die Aktie der größten deutschen Privatbank von 16,10 auf 16,40 Euro angehoben. Die Schweizer Großbank stufe den Titel damit weiter auf "buy" ein.Auch "Der Aktionär" sieht bei der Aktie der Deutschen Bank keinen Grund zur Beunruhigung und noch Luft nach oben. Die Bank sei solide aufgestellt. Charttechnisch habe sich die Lage derweil eingetrübt. Hier würde eine Rückkehr über die Marke von 12 Euro das Bild wieder deutlich aufhellen. (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link