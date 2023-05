Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie entferne sich trotz zuletzt positiver Analystenstimmen wieder stärker von der wichtigen 10-Euro-Marke. In einem schwachen Gesamtmarkt stünden die Papiere des Branchenprimus auf der Verliererliste. Zusätzlich dürfte ein Bericht des Handelsblatt hinsichtlich "illegaler Absprachen" der Aktie zumindest nicht guttun.Die Deutsche Bank habe illegale Absprachen im Handel mit britischen Staatsanleihen eingeräumt. Das Institut habe die englischen Behörden darauf aufmerksam gemacht, dass es an wettbewerbswidrigen Aktivitäten beteiligt gewesen sei, habe die dortige Wettbewerbsbehörde CMA am Mittwoch mitgeteilt, wie das Handelsblatt berichte.Nach Erkenntnissen der CMA habe Deutschlands größtes Geldhaus im Handel mit britischen Staatsanleihen von 2009 bis 2013 mit den US-Banken Citi und Morgan Stanley, der britischen HSBC sowie der Royal Bank of Canada Preise und Handelsstrategien abgesprochen. Immerhin: Da die Deutsche Bank die britischen Wettbewerbshüter auf die Absprachen hingewiesen habe, werde sie im Rahmen einer Kronzeugenregelung straffrei ausgehen, hätten die Wettbewerbshüter erklärt.In den vergangenen Jahren sei der DAX-Konzern immer wieder durch Skandale und nicht funktionierende Kontrollmechanismen negativ aufgefallen. Im vergangenen Jahr habe man beispielsweise wegen zu spät gemeldeter Geldwäscheverdachtsfälle eine Geldbuße von sieben Millionen Euro entrichten müssen. Auch die Greenwashing-Vorwürfe bei der Fondstochter DWS dürften noch im Bewusstsein der Anleger sein. Immerhin wolle man nach Aussagen des Aufsichtsrats an dieser Schwachstelle weiter verstärkt arbeiten.Klar, weitere Skandale sollte die Deutsche Bank tunlichst vermeiden. In dem Zuge gelte es, dass die internen Kontrollsysteme weiter verbessert würden.Unabhängig davon bleibe "Der Aktionär" bei den Papieren des Branchenprimus auf der Käuferseite. Die günstige Bewertung und die Aussagen von CEO Christian Sewing, dass man die 2025er Ziel erreichen beziehungsweise übertreffen könne, würden Anlass zu Optimismus geben - genauso die für 2022 von 0,20 auf 0,30 erhöhte Dividende sowie die Aussicht auf Aktienrückkäufe im zweiten Halbjahr.Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der Deutsche Bank-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 24.05.2023)