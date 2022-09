Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bankentitel würden seit letzter Woche wieder aufdrehen. Hauptgrund für die kurzfristige Rally sei die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB). Nach ihrer im Sommer eingeleiteten Zinswende habe die EZB am Donnerstag den Leitzins um historische 75 Basispunkte nach oben geschraubt. Aus technischer Sicht sei die Aktie jetzt dadurch an einer spannenden Marke.Zwischen Ende August und Anfang September habe die Aktie der Deutschen Bank um eine wichtige Marke gekämpft. Mehrfach habe sie in dieser Zeit die Unterstützungszone getestet, die sich am März-Tief bei 8,16 Euro und dem Verlaufstief bei 8,29 Euro aufspanne. Doch schlussendlich habe der Titel diesen Kampf gewonnen und nutze den Support als Sprungbrett.Zügig sei der Kurs über das Juli-Zwischenhoch bei 8,67 Euro geklettert und wenige Handelstage darauf über die Hürde an der 100-Tage-Linie bei 8,96 Euro gesprungen. Nun aber stünden die Papiere vor der nächsten Herausforderung. Seit dem gestrigen Montag ringe die Aktie um den Widerstand am August-Hoch bei 9,18 Euro. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde die bereits eingeleitete mittelfristige Trendwende erneut bestätigen. Auf Sicht der nächsten Woche würden dann das Verlaufshoch bei 9,90 Euro sowie die 200-Tage-Linie bei 10,28 Euro in den Fokus fallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: