Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,587 EUR -0,41% (26.09.2022, 13:10)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,597 EUR -0,41% (26.09.2022, 12:55)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,34 USD -5,98% (23.09.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem am Donnerstag positive Aussagen von CFO James von Moltke die Deutsche Bank-Aktie beflügelt hätten, notiere der Finanztitel zum Wochenbeginn im Minus. Ein schlechter als erwartet ausgefallener ifo-Index drücke auf die Stimmung und verstärke die Rezessionssorgen. Gehe es hingegen nach Goldman Sachs, dann stehe der DAX -Wert vor einer Kursverdopplung.Die US-Investmentbank habe nämlich die Einstufung für die Deutsche Bank auf "buy" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Nach der Vorgabe hätte das Papier des Branchenprimus etwa 100 Prozent Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Analyst Chris Hallam habe sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Banken mit den Auswirkungen des förderlichen Zinsanstiegs, aber auch einer drohenden Rezession beschäftigt. Die Bewertung vieler Branchenwerte sei niedrig und so sehe er im Sektor generell viel Potenzial. Die Deutsche Bank sollte von höheren Zinsen profitieren und gehöre so zu seinen besten Anlageempfehlungen.Die Deutsche Bank-Aktie verliere am Montag (Mittagszeit) rund 1,7 Prozent auf 8,48 Euro und durchbreche damit den GD 50 (aktuell: 8,61 Euro) nach unten. Diesen gelte es nun zügig zurückzuerobern. Gelinge das nicht, würden weitere Abgaben bis in den Bereich der Unterstützungszone um 8,20 Euro drohen.Investierte bleiben daher in jedem Fall an Bord und können mögliche Kurse im Bereich von 8,20 Euro für (Zu-)Käufe nutzen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. Kursziel: 12,00 Euro. (Analyse vom 26.09.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link