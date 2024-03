Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank stehe heute an der Spitze des DAX . Sie profitiere in erster Linie von einem charttechnischen Kaufsignal. Fundamental habe Vorstandschef Christian Sewing dagegen eher schlechte Nachrichten parat. Demnach dürften die Turbulenzen bei Gewerbeimmobilien in diesem Jahr anhalten.Christian Sewing blicke weiter skeptisch auf die Lage bei Gewerbeimmobilien. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank rechne mit anhaltenden Turbulenzen im laufenden Jahr. Auf einer Finanzkonferenz am heutigen Dienstag habe Sewing gesagt, dass er davon ausgehe, dass die aktuelle Krise im Gewerbeimmobilienbereich im Jahr 2024 anhalte.Die Rückstellungen für Kreditausfälle erwarte Sewing am oberen Ende der prognostizierten Spanne. "Insgesamt wird es keine große Entlastung geben", so der Vorstandschef mit Blick auf die Herausforderungen für Gewerbeimmobilien im Jahr 2024. Diese Nachricht dürfte vor allem die Anleger der Deutschen Pfandbriefbank nicht gerne hören.Für die Deutsche Bank würden US-Gewerbeimmobilien dagegen nur eine untergeordnete Rolle spielen - nicht zuletzt weil Christian Sewing den Konzern seit seinem Amtsantritt im April 2018 breiter aufgestellt habe als in der Vergangenheit. Dadurch könne zum Beispiel auch die Schwäche im Investmentbanking besser ausgeglichen werden.Die Aktie der Deutschen Bank sei durch das jüngste Kaufsignal auch kurzfristig wieder interessant geworden. Daran würden auch die Aussagen Christian Sewings zur Krise bei Gewerbeimmobilien nichts ändern. Das gelte auch für die mittel- bis langfristigen Aussichten.Die Aktie bleibt auch fundamental einer der Favoriten im europäischen Bankensektor, so Michael Herrmann von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2024)