Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im Windschatten der Commerzbank habe es heute auch die Papiere der Deutschen Bank im frühen Handel mit nach oben gezogen. Die Commerzbank habe für 2023 das beste Ergebnis seit 15 Jahren präsentiert. Nun drehe die Deutsche Bank-Aktie indes ins Minus. Denn das Thema Gewerbeimmobilien laste nach wie vor auf dem Geldhaus.Die drohenden Verluste im Bereich Gewerbeimmobilien, insbesondere Büroflächen, seien für die Branche noch immer nicht gelöst. Bisher sei es hauptsächlich ein Problem in den USA und dort im Segment der Regionalbanken, die rund 70 Prozent der Darlehen halten würden.Während laut Moody's Analytics in den USA mittlerweile 19,6 Prozent der Büroflächen leer stünden, seien es in Europa erst acht Prozent in den wichtigsten Kernmärkten. Nach den letzten verfügbaren Zahlen habe die Deutsche Bank nur 1,5 Prozent der ausstehenden Darlehen für US-Büroimmobilien vergeben. Zuletzt seien die Rückstellungen für dieses Segment erhöht worden.Was aber, wenn es zu einer ausgewachsenen Krise in diesem speziellen Immobiliensegment komme? Die EZB gehe davon aktuell zumindest nicht aus. Die Aufseher hätten das Segment schon länger im Blick. Sie würden zwar mit Sorge auf die Entwicklung blicken, die Probleme halte man in Frankfurt dennoch für beherrschbar. Im November habe es schon von Seiten der Notenbank geheißen, dass vom Gewerbeimmobilien-Sektor allein keine systemische Krise ausgehen könne. Es sei jedoch davon auszugehen, dass sich die EZB nun schwächer aufgestellte Banken zur Brust nehme und ihnen höhere Kapitalvorgaben mache.Die Deutsche Bank sei gut diversifiziert, um auch bei niedrigeren Zinsen gute Geschäfte machen zu können. Das Risikomanagement sei in den letzten Jahren zudem sehr gut gewesen, was in der aktuellen Situation auch ein Vorteil sei. Das Chartbild sei indes aktuell schwach.Investierte Anleger bleiben mit Stopp bei 9,00 Euro an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" (Analyse vom 15.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link