Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,531 EUR +0,99% (29.07.2022, 10:13)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,555 EUR +2,57% (29.07.2022, 09:58)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,62 USD +3,36% (28.07.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nachdem die Quartalszahlen der Deutschen Bank gut aufgenommen worden seien und das der Aktie zuletzt Auftrieb hätten verleihen können, sei die gute Stimmung bei den Anlegern inzwischen wieder abgeebbt. Die Papiere hätten sich aber bisher über einer wichtigen Marke halten können. Dank neuer Impulse könnte nun sogar der Rebound glücken.Für Aufsehen habe eine neue Studie der US-Investmentbank Goldman Sachs gesorgt. Sie würden die Aktie der Deutschen Bank weiterhin zum Kauf empfehlen und hätten das Kursziel nach den Zahlen von 18,80 auf 20,10 Euro angehoben. Das neue Ziel liege somit 140 Prozent über dem aktuellen Kurs und 60 Prozent über dem Konsens.Dieser Optimismus könnte der Aktie kurzfristig dringend nötige Impulse liefern. Konkret sei der Titel nach dem jüngsten Ausbruch über den Widerstand am März-Tief bei 8,16 Euro wieder zurückgefallen an diese Marke. Sollte er sich infolge des positiven Newsflow nun deutlich von dieser Horizontalen abheben können, wäre dies als erfolgreicher Test und somit als Kaufsignal zu werten. Damit stünde die Aktie aber direkt vor der nächsten Herausforderung: Bei rund 8,75 Euro verlaufe die mittelfristige Abwärtstrendlinie sowie der GD50. Erst wenn auch diese Hürden genommen werden könnten, wäre der Weg in Richtung GD200 bei 10,72 Euro frei.Die Deutsche Bank-Aktie bleibt ein heißes Eisen und nichts für schwache Nerven. Sie ist keine laufende Empfehlung, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: