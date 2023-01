Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH) habe heute Zahlen präsentiert, die sich auf den ersten Blick gut lesen würden. Ins Auge würden Milliarden an Kapital stechen, das das Geldhaus an die Aktionäre ausschütten möchte.Die größte Schweizer Bank habe ihren Gewinn im Jahr 2022 überraschend gesteigert. Dank eines unerwartet guten Schlussquartals und gesunkener Personalkosten habe am Ende ein Gewinn von 7,6 Mrd. US-Dollar (7 Mrd. Euro) in den Büchern und damit zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor gestanden, wie das Institut am Dienstag in Zürich mitgeteilt habe. Damit habe die UBS die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen.Die Dividende solle wie geplant von 50 auf 55 US-Cent steigen. Außerdem wolle das Institut im neuen Jahr erneut mehr als fünf Mrd. Dollar in den Rückkauf eigener Aktien stecken. An der Börse hätten die Neuigkeiten jedoch nicht überzeugen können. Die UBS-Aktie habe kurz nach Handelsbeginn in Zürich fast drei Prozent verloren und sei damit klares Schlusslicht im Schweizer Leitindex SMI gewesen. Denn der hohe Überschuss sei vor allem auf Sondereffekte wie eine niedrige Steuerbelastung und große Sondererträge zurückzuführen.Die Deutsche Bank-Aktie könne die Zahlen des Rivalen aus der Schweiz heute dagegen kaum bewegen. Die Geschäftsmodelle seien mittlerweile ohnehin unterschiedlicher geworden als noch in den vergangenen Jahren. Die UBS setze vermehrt auf die Vermögensverwaltung, während bei der Deutschen Bank noch immer der Großteil des Gewinns aus dem Investmentbanking stamme.Die Deutsche Bank-Aktie bleibt 2023 aussichtsreich und ist eine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link