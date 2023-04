Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstag präsentiere die Deutsche Bank den Geschäftsbericht für das erste Quartal. Im Vorfeld der Zahlen sei die Aktie am Mittwoch vorübergehend unter Druck geraten und habe zwischenzeitlich drei Prozent eingebüßt. Hinter der Kursschwäche hätten wohl die Entwicklungen rund um die US-Bank First Republic gesteckt.Die Aktie der Regionalbank habe am Dienstag rund 50 Prozent verloren und präsentiere sich am Mittwoch mit einem Minus im zweistelligen Bereich erneut schwach. Anleger würden sich um die Stabilität der Bank sorgen, nachdem First Republic mitgeteilt habe, dass die Einlagen im ersten Quartal um 41 Prozent eingebrochen seien.Die Deutsche Bank habe sich derweil wieder von ihrem Rücksetzer erholt und notiere nur noch minimal im Minus. Aufgrund der Größe müssten sich Anleger hier keine Sorgen über die Liquidität machen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: