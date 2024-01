Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei den Papieren der Deutschen Bank habe es in den vergangenen Tagen wenig Bewegung gegeben. Der Kurs pendele knapp über der 50-Tage-Linie bei 11,90 Euro und notiere heute über der Marke von 12,00 Euro. Mit den Zahlen am kommenden Donnerstag dürfte sich für die Aktie indes eine klare Richtung ergeben.Nicht nur die Zahlen zum vierten, abgelaufenen Quartal werde die Deutsche Bank übermorgen präsentieren, sondern auch die vorläufigen Eckwerte zum Gesamtjahr 2023. Die Erwartungen seien gedämpft, denn zuletzt habe die Investmentbank geschwächelt und auch die Vermögensverwaltungstochter DWS Group habe im dritten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet.Die eher von der Kreditvergabe abhängigen Segmente Privatkunden und Unternehmerbank könnten indes positiv überraschen. Auch wenn hier das konjunkturell trübe Umfeld in Deutschland und der Eurozone auf die Kreditvergabe gedrückt haben könnte. Unter dem Strich werde für den Gesamtkonzern ein deutlicher Gewinnrückgang im Vergleich zum Jahr 2022 erwartet. Statt damals rund fünf Milliarden Euro dürften es 2023 laut Analystenprognosen nur noch knapp unter vier Milliarden Euro gewesen sein.Für die Aktie, die an der 50-Tage-Linie bei 11,90 Euro direkt an einer Unterstützung stehe, würde es bei einer Verfehlung der Erwartungen eng werden. Seitdem die Papiere Ende Oktober ihre Aufwärtsbewegung gestartete seien, sei der Kurs nicht mehr mit größeren Negativmeldungen konfrontiert gewesen. Eine weitere Unterstützung liege horizontal auf Höhe von 11,30 Euro.Die Deutsche Bank-Aktie stehe also mit den Zahlen am Donnerstag vor einer Richtungsentscheidung. Auch neue Aussagen zur Ausschüttungspolitik im laufenden Jahr könnten dem Kurs nach oben helfen. Patzt der Vorstand hingegen bei der Prognose, könne es schnell in die andere Richtung gehen.Anleger bleiben vor Zahlen an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2024)