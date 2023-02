Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktien der Deutschen Bank seien in den vergangenen Tagen unter die viel beachtete Marke von 12,00 Euro gefallen. Dafür verantwortlich sei nicht nur eine mäßige Entwicklung des Gesamtmarktes gewesen, sondern auch interne Probleme zu Verfehlungen bei der Compliance. Fast unschlagbar sei die Aktie indes bei der Bewertung.Die Papiere der Deutschen Bank hätten ein 2023er KGV von nur 6,2, die Peers in Europa kämen im Schnitt jedoch auf 8. Günstiger bewertet für das laufende Jahr seien im Sektor nur die britische Barclays mit 5,2 und Natwest - ebenfalls von der Insel - mit 6,2.Barclays habe mit den letzten Zahlen aufgrund interner Probleme und Verfehlungen in einzelnen Segmenten enttäuscht. Natwest habe vor rund zwei Wochen nach Zahlen abgeschmiert, da man beim Ausblick unter dem Konsens gelegen habe. Damit sei die Deutsche Bank von den drei am niedrigsten bewerteten Banken in Europa operativ am besten aufgestellt. Denn es sei 2022 der höchste Gewinn seit der Finanzkrise 2008 eingefahren worden.Im laufenden Zinszyklus bleibt die Deutsche Bank-Aktie aber einer der Favoriten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: