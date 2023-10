Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe auf Wochensicht mehr als neun Prozent an Wert gewonnen. Auch am heutigen letzten Handelstag der Woche stünden grüne Vorzeichen vor den Papieren. Zum einen würden noch die positiven Q3-Zahlen nachwirken, zum anderen sorge eine frische, durchaus positive Analystenstimme für Aufwind.Die britische Investmentbank Barclays habe das Rating für Deutsche Bank nach den Zahlen zum dritten Jahresviertel auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Nach der Vorgabe hätte die Aktie noch rund 14 Prozent Aufwärtspotenzial - ausgehend vom gegenwärtigen Kursniveau.Die Ausstattung der Bank mit Kapital sei besser als erwartet, habe Analyst Amit Goel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Positiv habe der Experte auch die nach vorn gerichteten Aussagen des Geldhauses gewertet. Hintergrund: Der Vorstand wolle bis 2025 weitere Milliarden an Kapital freisetzen. Dadurch wachse das Potenzial für Dividendenerhöhungen.Bereits investierte Anleger bleiben daher bei der Deutsche Bank-Aktie dabei, sichern sich aber weiterhin mit einem Stopp bei 7,70 Euro ab, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link