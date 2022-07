Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,128 EUR +0,11% (04.07.2022, 12:45)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,15 EUR +1,20% (04.07.2022, 12:31)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,46 USD -3,20% (01.07.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe eine miserable Woche hinter sich. Die Konjunktursorgen würden nicht abreißen und der Kurs schaffe auch heute höchstens eine Stabilisierung im Intraday-Handel. Auch für die Gesamtbranche gebe es eine negative Meldung.Banken würden bei der Erholung zurückbleiben und Relative Schwäche zeigen. Denn die EZB prüfe laut einem Bericht der "Financial Times", ob sie verhindere, dass mit den längerfristig an Banken vergebenen TLTRO-Krediten kräftige Gewinne im Zinsgeschäft gemacht würden. "Das wäre klar negativ", so ein Händler gegenüber "Dow Jones". Betroffen wären vor allem italienische und französische Institute.Die EZB habe die TLTROs während der Pandemie zusätzlich vergünstigt. Analysten zufolge könnten steigende Zinssätze den Banken nun zusätzliche Einnahmen von bis zu 24 Milliarden Euro bescheren. Hunderte von Banken wären dann in der Lage, eine zusätzliche Marge zu verdienen, indem sie die Kredite einfach wieder bei der Zentralbank einlegen würden.Die kanadische Bank RBC habe am Freitag indes die Einstufung für die Deutsche Bank-Aktie auf "sector perform" mit einem Kursziel von 13,00 Euro belassen. Ein trüber Konjunkturausblick triumphiere zurzeit über steigende Zinsen, habe Analystin Anke Reingen in einer Branchenstudie zu europäischen Banken geschrieben, für deren Aktienkurse sie kurzfristig eher Abwärtsrisiken sehe.Die Deutsche Bank-Aktie befinde sich seit mehreren Wochen im Abwärtssog, ein Befreiungsschlag sei nicht gelungen.DER AKTIONÄR rate Anlegern, nicht in das fallende Messer zu greifen. Die Deutsche Bank-Aktie wurde ausgestoppt und sollte verkauft werden, so Fabian Strebin. (Analyse vom 04.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)