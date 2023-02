Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,662 EUR +0,48% (08.02.2023, 09:31)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,632 EUR +0,88% (08.02.2023, 09:17)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,48 USD +2,13% (07.02.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach Zahlen vor rund einer Woche sei der Kurs der Deutsche Bank-Aktie unter die Marke von 12,00 Euro abgetaucht. Der Markt habe enttäuscht auf die jüngste Bilanzvorlage reagiert, mehrere Analysten hätten sich zurückhaltend geäußert. Eine aktuelle Einschätzung sehe aber weiterhin noch einiges Potenzial für die Aktie. Eine andere Sprache spreche der Chart.Die Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank von 16,30 auf 18,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Das Papier sei nach wie vor attraktiv bewertet, habe Analyst Daniele Brupbacher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Er habe seine Schätzungen für den diesjährigen Gewinn je Aktie erhöht, begünstigt von besseren Erträgen. Für 2024 und 2025 habe er sie aber aufgrund gestiegener Kostenrisiken gesenkt. Das neue Kursziel resultiere aus einem um ein Jahr in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitrahmen.Auch wenn sich viele Experten nach Zahlen verhalten zu der Aktie geäußert hätten, betrage das Konsens-Kursziel noch immer 13,97 Euro. Das biete vom aktuellen Kursniveau 21 Prozent Potenzial. Daniele Brupbacher von der UBS gehöre mit seiner Kaufempfehlung zudem zur größten Gruppe von Experten. Denn die Hälfte der 26 Analysten rate zum Einstieg, nur drei zum Verkauf.In den letzten beiden Tagen habe der Kurs wieder etwas dazu gewinnen können und sich vom Aufwärtstrend bei 11,30 Euro, der seit letzten Oktober bestehe, etwas entfernt. Noch sei die Gefahr aber kurzfristig nicht gebannt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link