Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,551 EUR -0,14% (07.09.2023, 08:38)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,571 EUR -1,94% (06.09.2023)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,27 USD -1,25% (06.09.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.09.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Abwärtsdruck hält an - ChartanalyseDie Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hat zur Wochenmitte weiter nachgegeben und dabei 1,9% auf 9,57 EUR eingebüßt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Papiere der Deutschen Bank seien in der letzten August-Woche bis auf 10,38 EUR gestiegen, hätten den langfristigen 200-Tage-Durchschnitt jedoch nur punktuell im Intraday-Verlauf überbieten können. Anschließend sei neuer Verkaufsdruck aufgekommen, wobei die Kurse allein in der laufenden Handelswoche nach drei negativen Sitzungen in Folge insgesamt 5,1% an Wert verloren hätten. Mit dem gestrigen Tagestief bei 9,51 EUR seien die Notierungen zudem auf den niedrigsten Stand seit dem 13. Juli zurückgefallen.Ausblick: Das Chartbild der Deutsche Bank-Aktie habe sich jetzt mit dem Rückfall unter das Volumenmaximum und die März-Aufwärtstrendgerade weiter eingetrübt.Das Long- Szenario: Um die Abwärtsbewegung zu stoppen, müssten die Kurse zunächst in das charttechnische Dreiecksmuster zurückkehren und über das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 zwischen 9,75 EUR und 9,80 EUR steigen. Darüber könnte der nächste Widerstand an der runden 10er Marke festgemacht werden, bevor das April-Hoch (10,22 EUR) mit der 200-Tage-Linie (aktuell bei 10,27 EUR) und der Februar-Abwärtstrendgerade in den Fokus rücken würde. Gelinge dort der Break, wäre ein Anstieg bis zum Juli-Hoch bei 10,71 EUR möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: