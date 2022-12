Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank hätten sich im laufenden Jahr nicht unterschiedlicher entwickeln können. Bei beiden Konzernen habe 2022 die Sanierung im Mittelpunkt gestanden. Anfang 2023 dürfte sich der Fokus indes auf ein anderes Thema verschieben - und das nicht zum Nachteil der Aktionäre.Die Deutsche Bank schließe 2022 ihren Umbau ab, bei der Commerzbank laufe die Restrukturierung voraussichtlich noch bis 2024. Ein großer Teil der Wegstrecke sei aber bereit geschafft. Abgesehen von einer Rezession sollte Anfang 2023 das alles beherrschende Thema die Ausschüttungspolitik sein.Beide Aktien dürften nach aktuellen Schätzungen 2023 eine Dividendenrendite von etwa drei Prozent liefern. Bei der derzeitigen Inflation bringe das keinen Ausgleich, aber die Commerzbank habe zuletzt 2019 eine Gewinnbeteiligung an die Aktionäre ausgezahlt. Zudem sollten die Ausschüttungen kontinuierlich steigen.Sollten für das Geschäftsjahr 2022 noch 30 Prozent des Jahresüberschusses ausgeschüttet werden, so wolle das Commerzbank-Management 2024 schon die Hälfte dafür verwenden. Denkbar seien auch Aktienrückkäufe ab kommenden Frühjahr. Zuletzt habe der Vorstand Ausschüttungen von drei bis fünf Milliarden Euro im Zeitraum 2022 bis 2024 angepeilt.Die Deutsche Bank habe bereits wieder eine Dividende gezahlt und bis 2025 einen konkreten Plan zur Anhebung präsentiert. Auch der Rückkauf eigener Aktien sei dieses Jahr aufgenommen worden. Insgesamt acht Milliarden seien bis 2025 für Ausschüttungen vorgesehen. Da bisher erst 700 Millionen Euro abgeflossen seien, dürfte es 2023 erst richtig losgehen.Beide Aktien sind laufende Empfehlungen, die nicht nur bis zum Jahresende, sondern auch 2023 Kurspotenzial bieten - spekulativ orientiere Anleger greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: