10,18 EUR +0,55% (18.11.2022, 10:22)



10,182´EUR +0,81% (18.11.2022, 10:09)



10,52 USD -0,09% (17.11.2022, 22:00)



DE0005140008



514000



DBK



DB



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Jahr 2022 hätte für Bankaktien die Wende bringen sollen. Die Pandemie habe ihren größten Schrecken verloren und die Notenbanken in den größten Währungsräumen hätten kurz vor einer Zinswende gestanden. Dann sei der Krieg in der Ukraine im Februar gekommen und die Börse sei abgestürzt. Zwar seien die Zinsen nun noch aggressiver angehoben worden als gedacht. Aber gleichzeitig hätten neue Belastungen gedroht. DER AKTIONÄR werfe einen Blick auf 2023.Die deutlich höheren Zinsen in der Eurozone und den USA hätten im laufenden Jahr unbestritten die Ergebnisse der europäischen Finanzinstitute beflügelt. So habe die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) im dritten Quartal den Nettozinsertrag um satte 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöhen können. Bei der Deutschen Bank seien die Privatkundensparte und die Unternehmensbank nach Jahren endlich in Schwung gekommen.Andererseits seien trotz hoher Inflation und Energiekrise die Kreditausfälle bisher erstaunlich gering geblieben. Im kommenden Jahr sollten zahlreiche staatliche Hilfen wie die Strompreisbremse oder subventionierte Gaspreise mögliche Ausfälle dämpfen. Jedoch lasse sich nicht wegdiskutieren, dass es wahrscheinlich zu einem Anstieg der Kreditausfälle komme.Die Commerzbank-Aktie sei mit einem 2023er-KGV von rund 6 bewertet, die Peers würden bei 7 erwartet. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,4 liege immer noch deutlich unter dem Schnitt von 0,7. Die Deutsche Bank-Aktie weise mit einem prognostizierten KGV von unter 6 ebenfalls eine Unterbewertung zur Peergroup auf.Das große Thema im kommenden Jahr sei ein Abschwung mit Kreditausfällen. Bisher habe sich die drohende Rezession verschoben. Zudem seien die Institute deutlich besser kapitalisiert als in der Vergangenheit, staatliche Maßnahmen hätten einen Teil der Belastungen abgefangen.Beide Aktien können auch 2023 Chancen für mutige Anleger bieten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Allerdings dürfte es ähnlich volatil wie in diesem Jahr zugehen. Die Aktien seien bereits laufende Empfehlungen. (Analyse vom 18.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link