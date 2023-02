Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Erträge seien im Q4 2022 gegenüber dem Vergleichsquartal 2021 um 7% auf EUR 6,3 Mrd. gestiegen, während die Kosten um 7% auf EUR 5,2 Mrd. hätten verringert werden können. Die bereinigten Kosten ohne Umbaukosten und Bankenabgaben hätten sich um 2% (währungsbereinigt: -4%) auf EUR 4,8 Mrd. verringert. Die Aufwands-/Ertragsquote habe sich von 88% auf 79% verbessert. Bezogen auf das Gesamtjahr 2022 habe sich die Aufwands-/Ertragsquote gegenüber 2021 von 85% auf 75% verbessert, zumal die Erträge um 7% auf EUR 27,2 Mrd. hätten gesteigert und die Kosten um 5% auf EUR 20,4 Mrd. gesenkt werden können. In den Jahren bis 2025 peile man ein durchschnittliches jährliches Ertragswachstum von 3,5% bis 4,5% an. Dadurch solle die Aufwands-/Ertragsquote im Jahr 2025 dann auf unter 62,5% gedrückt werden.Der Vorsteuergewinn habe sich im Jahresvergleich von EUR 82 Mio. auf EUR 775 Mio. erhöht. Bezogen auf das Gesamtjahr 2022 habe dieser mit EUR 5,6 Mrd. (2021: 3,4 Mrd.) den höchsten Wert seit 15 Jahren erreicht. Das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis habe sich im Schlussquartal von EUR 145 Mio. auf EUR 1,8 Mrd. verbessert und im Gesamtjahr bei EUR 5,0 Mrd. gelegen, womit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 4,2 Mrd. deutlich übertroffen worden seien. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) habe im Berichtsquartal bei 13,1% (Q4 2021: 1,1%) gelegen. Bezogen auf das Gesamtjahr 2022 habe sich diese gegenüber 2021 von 3,8% auf 9,4% verbessert. Im Jahr 2025 strebe man eine Rendite von mehr als 10% an.Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft sei im Jahresvergleich von EUR 254 Mio. auf EUR 351 Mio. gestiegen. Bezogen auf das Gesamtjahr 2022 habe diese mit EUR 1,2 Mrd. über dem Wert aus 2021 (EUR 515 Mio.), aber mit 25 Basispunkten des durchschnittlichen ausstehenden Kreditvolumens im Rahmen der Erwartungen gelegen.Die Kernkapitalquote (CET1) habe per Jahresende mit 13,4% (2021: 13,2%) im soliden Bereich und weiterhin klar über der von der Aufsicht geforderten SREP-Mindestanforderung von zuletzt 10,55% gelegen. Die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) habe 4,6% betragen (2021: 4,9%). Für das abgelaufene Geschäftsjahr solle eine Dividende von EUR 0,30 je Aktie zur Auszahlung vorgeschlagen werden. Im Jahr 2021 habe diese noch EUR 0,20 je Aktie betragen. Deutsche Bank habe sein Ziel bestätigt, bei einer Kernkapitalquote von 13% ab 2025 die Hälfte des Nachsteuergewinns als Dividende auszuschütten. In Summe sollten für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025 rund EUR 8 Mrd. an die Aktionäre ausgeschüttet werden.Das Risiko gegenüber Russland habe Deutsche Bank im Jahresverlauf weiter verringert. Das Brutto-Kreditengagement sei um 42% auf EUR 806 Mio. und das Netto-Kreditengagement um 36% auf EUR 379 Mio. reduziert worden. Die sogenannten weiteren verbleibenden Risiken (Additional Contingent Risks), wie etwa nicht gezogene Kreditzusagen, seien im Jahresvergleich um 90% auf EUR 154 Mio. reduziert worden.Bis 2025 wolle Deutsche Bank alle Engagements im Bereich Kohleabbau beenden. Dies umfasse sowohl Finanzierungen als auch Kapitalmarkt-Transaktionen. Damit wolle man den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft weiter vorantreiben. Die nachhaltigen Finanzierungen und Anlagen (ohne Fondstochter DWS) seien im Verlauf des vierten Quartals um EUR 18 Mrd. gestiegen und hätten damit ein seit Anfang 2020 kumuliertes Volumen von EUR 215 Mrd. erreicht. Damit sei die Zielmarke von EUR 200 Mrd. klar übertroffen worden.Deutsche Bank habe seine Zielsetzungen für das Geschäftsjahr 2022 erreicht und könne dank eines soliden Kapitalpuffers hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Dieser verschaffe Freiräume in der Expansion des Kreditbuchs, um von den kräftig gestiegenen Zinsen entsprechend profitieren zu können, zumal Gelder aus abreifenden Krediten zu nunmehr wieder höheren Zinsen verborgt werden könnten.Solide habe sich abermals auch der im Investmentbanking angesiedelte Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen gezeigt, wo die Q4-Erträge im Jahresvergleich um satte 27% hätten gesteigert werden können. Geschwächelt habe hier dagegen wiederholt das Emissions- und Beratungsgeschäft, wo die Erträge wegen des herausfordernden Marktumfelds um 71% eingebrochen seien.Bei den Risikokosten scheine ein Anstieg infolge der konjunkturellen Eintrübung unausweichlich. Nach Auffassung der Analysten der RBI falle diese aber weniger dramatisch aus als noch vor ein paar Monaten befürchtet. Des Weiteren sei Deutsche Bank, so wie auch die Mitbewerber, aktuell deutlich besser kapitalisiert als etwa zu Zeiten der großen Finanzkrise 2007/08.Bei den geopolitischen Spannungen würden die Analysten der RBI von keiner baldigen Entspannung ausgehen und nicht nur mit einer deutlichen konjunkturellen Eintrübung, sondern auch einem schwieriger werdenden Umfeld für das Investmentbanking rechnen, zumal die Emissionsaktivität zurückgehe oder Transaktionen auf Eis gelegt würden. Dies könnte zusammen mit den steigenden Risikokosten die Mehrerträge auf der Zinsseite zum Teil wieder kompensieren.Alles in allem bestätigt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, daher trotz der verbesserten Aussichten für die Zinserträge seine "Halten"-Empfehlung für die Deutsche Bank-Aktie. Das Kursziel von EUR 12,50 (zuvor: EUR 10,20) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 17.02.2023)