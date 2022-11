Kursziel

Deutsche Bank-Aktie

(EUR) Rating

Deutsche Bank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 18,20 buy Goldman Sachs Chris Hallam 26.10.2022 16,70 buy Goldman Sachs Chris Hallam 18.10.2022 16,30 buy UBS Jason Napier 06.09.2022 16 buy Société Générale Andrew Lim 29.07.2021 15,50 buy Kepler Cheuvreux Nicolas Payen 31.01.2022 14,00 equal weight Morgan Stanley Magdalena Stoklosa 13.10.2022 14,00 outperform RBC Capital Markets Anke Reingen 25.11.2022 13,50 buy Warburg Research Andreas Pläsier 26.10.2022 13,00 overweight J.P. Morgan Kian Abouhossein 10.10.2022 12,20 neutral Exane BNP Paribas Jeremy Sigee 07.01.2022 11,50 equal weight Barclays Amit Goel 10.11.2022 11,00 hold Berenberg Bank Eoin Mullany 08.11.2022 11,00 kaufen DZ BANK Timo Dums 26.10.2022 10,50 underperform Credit Suisse Jon Peace 27.10.2022 9,90 underperform ODDO BHF Roland Pfänder 30.06.2021

XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,206 EUR 0,00% (29.11.2022, 15:00)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,21 EUR +0,22% (29.11.2022, 15:10)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,54 USD -2,50% (28.11.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.11.2022/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) nach der Bekanntgabe der Q3-Zahlen 2022 zu? 18,20 oder 9,90 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Bank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Am 26. Oktober hat die Deutsche Bank AG ihre Zahlen für das 3. Quartal 2022 vorgelegt.Die Deutsche Bank hat das höchste Vorsteuerergebnis in einem dritten Quartal seit dem Jahr 2006 erwirtschaftet. Der Vorsteuergewinn betrug 1,6 Mrd. Euro und hat sich damit gegenüber 554 Mio. Euro im Vorjahr fast verdreifacht. Der Nachsteuergewinn legte von 329 Mio. Euro auf 1,2 Mrd. Euro zu, was einem Anstieg um mehr als das Dreifache entspricht. Die Nachsteuerrendite auf das durchschnittliche materielle Eigenkapital (RoTE) belief sich auf 8,2% - nach 1,5% im Vorjahr. Die Nachsteuerrendite auf das durchschnittliche Eigenkapital (RoE) lag bei 7,4%, verglichen mit 1,4% im Vorjahr. Die Aufwand-Ertrag-Relation verbesserte sich auf 72%, nachdem sie im dritten Quartal 2021 noch bei 89% gelegen hatte.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q3-Zahlen 2022 zur Deutsche Bank-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Bank-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: