Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,932 EUR +0,45% (12.12.2023, 09:58)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,81 USD +0,31% (11.12.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die 12-Euro-Marke bei der Deutsche Bank-Aktie könnte in den kommenden Tagen fallen. In den letzten Wochen habe sich der Kurs immer weiter nach oben gearbeitet. Zusätzlichen Schwung für 2024 dürften auch neue Aktienrückkauf-Programme bringen. Das letzte sei gerade erst ausgelaufen.Die Deutsche Bank habe am 2. August dieses Jahres ein Aktienrückkauf-Programm über 450 Millionen Euro gestartet. Bis zum 8. Dezember seien davon 45,5 Millionen Anteile der Bank zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 9,88 Euro je Aktie zurückgekauft worden. Das entspreche 2,23 Prozent des Grundkapitals des Geldhauses.Zusammen mit der Dividende für 2022 von 600 Millionen, die im Mai 2023 gezahlt worden sei, belaufe sich die Gesamtausschüttung an die Aktionäre im laufenden Jahr damit auf über eine Milliarde Euro. Für die Jahre 2022 und 2023 würden sich die Gesamtausschüttungen an die Aktionäre auf 1,77 Milliarden Euro summieren.Diese Ausschüttungen sollten erst der Anfang sein, wenn man die Prognose des Vorstandes heranziehe. Denn man halte nicht nur an dem schon länger ausgegeben Ziel fest, für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025 insgesamt rund acht Milliarden Euro an die Aktionäre zurückzugeben. Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal habe die Deutsche Bank ihren Kapitalausblick noch angehoben.Wie viel Geld die Deutsche Bank von den drei Milliarden Euro ausschütten könnte, sei noch unklar. Möglicherweise gebe es mit den Zahlen zum vierten Quartal, am 14. März, einen Hinweis. Das Kapital müsse darüber hinaus zuerst einmal wirklich freigesetzt werden können. Insgesamt gebe es aber nun Hoffnung, dass es für Aktionäre weiter steigende Ausschüttungen gebe. Die Dividendenrendite für das Geschäftsjahr 2023 werde von Analysten bereits auf 3,8 Prozent geschätzt.Anleger kaufen den Trend, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2023)