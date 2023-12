Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.12.2023/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie arbeite sich immer weiter nach oben in Richtung der runden Marke von 12 Euro. Rückenwind habe nun eine neue Analysteneinschätzung gegeben. Langsam richte sich der Blick auch auf das auslaufende Jahr und somit die Ergebnisse des vierten Quartals.Gestern habe die Aktie im Handelsverlauf wieder gedreht und am Ende merklich im Plus geschlossen. Die Marke von 12 Euro sei nun in Reichweite. Zudem sei das Volumen überdurchschnittlich hoch gewesen. Die niedrige Vorgabe bei der Gewinnprognose für 2023 biete Aufwärtspotenzial. Anleger sollten zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Aktien der Deutsche Bank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link