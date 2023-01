Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das neue Jahr habe mit ordentlich Rückenwind für die Deutsche Bank-Aktie begonnen. Nach nur drei Wochen stehe schon ein Plus von fast 13% zu Buche. Das sei mehr als der DAX und der Branchenindex EURO STOXX Banks geschafft hätten. Beim Sprung über die 12-Euro-Marke könnte heute ein positiver Analystenkommentar helfen.Die DZ BANK hat den fairen Wert der Deutsche Bank-Aktie von 11 auf 14 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bekräftigt. "In unseren Augen befindet sich die Deutsche Bank auf der Zielgeraden beim Erreichen der seit 2019 verfolgten Restrukturierung", habe Analyst Timo Dums in einer aktuellen Studie geschrieben. Der Rückenwind durch steigende Zinsen dürfte anhalten.Wenn die 12-Euro-Marke falle, lägen die nächsten kurzfristigen Etappenziele an der Horizontalen bei 12,60 Euro und darüber am 2022er-Hoch bei 14,64 Euro. Die Deutsche Bank-Aktie sei noch immer günstig bewertet und weise im Vergleich mit den europäischen Peers einen Abschlag auf, der mittlerweile nicht mehr gerechtfertigt sei, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: