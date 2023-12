Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,912 EUR -0,43% (19.12.2023, 09:05)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,07 USD -0,53% (18.12.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.12.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse der UBS:Nach dem neuen 10-Monatshoch vom Freitag ist die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) gestern schwächer in die neue Handelswoche gestartet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Deutsche Bank-Aktie sei im Oktober bis auf 9,44 EUR zurückgefallen, anschließend jedoch in eine starke Erholungs-Rally übergegangen. Dabei hätten die Notierungen innerhalb von acht Wochen rund 27% an Wert zugelegt und seien am Freitag in der Spitze bis auf 12,30 EUR gestiegen - das sei der höchste Stand seit dem 2. Februar gewesen. Das Tageshoch hätten die Papiere allerdings nicht halten können, weshalb im Chart eine lange obere Lunte entstanden sei.Ausblick: Nach dem Rücksetzer vom Tageshoch seien die Kurse am gestrigen Montag schwächer in die neue Woche gestartet und in den Bereich der runden 12er Marke zurückgefallen.Das Long-Szenario: Um an den vorherigen Aufwärtstrend anzuknüpfen, müsste die Deutsche Bank-Aktie jetzt über die 12-Euro-Barriere und das Zwischenhoch vom 17. Februar bei 12,06 EUR steigen. Darüber sollte dann das neue Dezember-Top vom Freitag bei 12,30 EUR überboten werden, bevor das Jahreshoch bei 12,36 EUR in den Fokus rücken dürfte. Gelinge der Sprung auf ein neues 2023er Top, würde das 2021er Hoch bei 12,56 EUR als Widerstand nachrücken. Oberhalb dieser Hürde könnte es schließlich in Richtung des Vorjahreshochs bei 14,64 EUR gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: