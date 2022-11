Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In einem freundlichen Marktumfeld an Allerheiligen setze auch die Deutsche Bank-Aktie ihren Aufwärtstrend fort. Die Aussicht auf steigende Zinsen in Kombination mit den geplanten Sparmaßnahmen würden den Kurs des größten deutschen Bankinstituts beflügeln.Der DAX-Titel habe binnen einer Woche 6,5 Prozent an Wert zugelegt. Angesichts der freundlicheren Stimmung unter den Anlegern scheinen zweistellige Kurse nur noch eine Frage der Zeit, so Thomas Bergmann.Dazu müsse die Deutsche Bank-Aktie zunächst einmal die 200-Tage-Linie knacken, die im Bereich von 9,80 Euro verlaufe. Anschließend sollte die 10-Euro-Marke kein Problem mehr darstellen. Die sei vor allem aus psychologischer Sicht ein Meilenstein, weniger unter technischen Gesichtspunkten.Die jüngsten Quartalszahlen würden das positive Bild unterstreichen, das die Deutsche Bank zuletzt auf dem Börsenparkett abgebe. Sollte die 10-Euro-Hürde gemeistert werden, sind schnell weitere 20 Prozent möglich, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: