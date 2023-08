Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.08.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: 10-Euro-Marke im Blick - ChartanalyseDie Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hat gestern 1,5% zugelegt und sich wieder knapp über die 10er Marke geschoben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Aktie der Deutschen Bank habe am 26. Juli mit einem Plus von 1,4% auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen reagiert und sei in der Spitze bis auf 10,71 EUR gestiegen. Bereits am Folgetag (-3,3%) seien die Kurse jedoch nach unten gedreht und in eine Korrektur übergegangen. Dabei seien die Kurse am Dienstag sogar kurzzeitig unter das Volumenmaximum und an die mittelfristige 100-Tage-Linie zurückgefallen, bevor es zur Wochenmitte zu einer Aufwärtsreaktion gekommen sei. Diese habe sich gestern mit einem Tagesgewinn von 1,5% auf 10,01 EUR fortgesetzt.Ausblick: Nach der scharfen Tagesumkehr am 27. Juli sei die Deutsche Bank-Aktie in die Trading-Range der Monate April, Mai und Juni zurückgefallen.Das Long-Szenario: Oberhalb der runden 10-Euro-Marke müssten die Notierungen nun erneut über das April-Hoch bei 10,22 EUR steigen. Gelinge der Ausbruch, sollte direkt im Anschluss auch die 200-Tage-Linie überboten werden, die aktuell bei 10,27 EUR einen markanten Widerstand bilde. Gelinge die Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend (wichtig: auf Schlusskursbasis), könnte sich danach Aufwärtspotenzial bis zum Juli-Hoch oder dem Mai-Top aus dem Vorjahr bei 10,71 EUR bzw. 10,73 EUR eröffnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: