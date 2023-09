Die Verkäufe von E-Fahrzeugen aus China in Europa hätten in letzter Zeit stark zugenommen. Ihr Marktanteil liege bei etwa 8% und werde Schätzungen zufolge bis zum Jahr 2025 auf bis zu 15% ansteigen. Die europäischen Regulierungsbehörden könnten Maßnahmen gegen chinesische Exporte ergreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Marken zu erhalten und einen weiteren Zusammenbruch der Branche zu verhindern.



Es scheine, dass die Entscheidung zwar für die europäischen Marken "positiv" sei, aber einen Rückgang ihrer Wettbewerbsfähigkeit im globalen Kontext offenbare und analoge Reaktionen aus China hervorrufen könnte, das ein wichtiger Markt für den Verkauf und den Technologietransfer für viele europäische Marken, einschließlich BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), sei.



Gestern habe Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) angekündigt, mehrere hundert Mitarbeiter in Europas größtem Elektroautowerk in Zwickau zu entlassen und habe dies mit der schwächelnden Nachfrage nach Elektroautos begründet. Porsche (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) verliere heute von allen deutschen Unternehmen am stärksten, mit einem Minus von bereits mehr als 3%. (14.09.2023/ac/a/m)



Die Rückgänge kämen nur wenige Tage, nachdem chinesische Elektroautohersteller auf der hochkarätigen IAA in Bayern die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ihre Vorteile bei der Herstellung und dem Design von Elektroautos gegenüber europäischen Unternehmen demonstriert hätten.