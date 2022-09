Die amerikanische Notenbank habe der zwischenzeitlichen Euphorie an den Aktienmärkten den Garaus gemacht. Ihr Ziel sei eine deutliche Konjunkturabkühlung, um die Inflationsraten sinken zu lassen. Erreichen wolle die FED dieses Ziel durch weitere deutliche Zinserhöhungen. Die EZB ziehe nach, allerdings nur langsam und mit großem Abstand. Die Suche nach den Gründen führe nach Südeuropa, wo die hochverschuldeten Volkswirtschaften empfindlich auf höhere Zinsen reagieren würden.



Die Märkte hätten die für 2023 erwarteten Zinssenkungen bereits im Juli antizipiert und zwischenzeitlich schon eine Bärenmarktrally hingelegt. Wer diese genutzt habe, habe einzelne Gewinne mitnehmen und die Streuung im Depot anpassen können. Kaufen können habe man hingegen ausgewählte europäische Ölwerte und Versorger. Die meisten Verkaufserlöse seien aktuell jedoch im Liquiditätsbestand gut aufgehoben. Derzeit sei eine hohe Cash-Quote eine gute Taktik, um in der anhaltenden Unsicherheitsphase sich bietende Einstiegsmöglichkeiten nutzen zu können.



Diese sehen wir nach weiteren Kursrückgängen nämlich durchaus: Etwa bei Aktien mit stabilen Geschäftsmodellen, aber auch bei festverzinslichen Wertpapieren von guten Emittenten und mit längeren Laufzeiten, so Rainer Weyrauch von der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft. Die Auswahl an attraktiven Renten bleibe allerdings mangels Volumen begrenzt.



Die Märkte würden in den nächsten Wochen so einige Bewegungen bringen und Rainer Weyrauch von der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft gehe davon aus, dass es zuerst schlimmer werde, bevor es besser werde. Es werde jedoch wieder besser. Genau deshalb sei Rainer Weyrauchs Blick schon jetzt auf die Zeit nach dem Winter gerichtet. Durch die jetzigen rezessiven Tendenzen würden sich die Energiepreise und Lieferkettenprobleme wieder normalisieren - umso mehr, wenn neue Transportwege organisiert und in Betrieb seien.



Für Anleger gelte es, für diese Entwicklungen breit aufgestellt und handlungsfähig zu sein. Auch solche Marktphasen würden Chancen bieten und die sollte man nutzen können. (08.09.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der kommende Winter wird für Europa und Deutschland problematisch werden - nicht nur, weil es in schlecht beheizten Räumen etwas ungemütlicher werden könnte als gewohnt, so Rainer Weyrauch, Mitglied des Managementgremiums für die Vermögensverwaltungen und Leiter der Niederlassung Köln der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.Weitaus gravierender: Die Wettbewerbsfähigkeit Europas und Deutschlands werde weiter leiden. Sogar ganze Industriezweige könnten nachhaltigen Schaden nehmen.Und da liege der große Unterschied zu den Vereinigten Staaten: Auch in den USA gebe es Probleme mit Arbeitskräften und Inflation, es gebe dazu sogar noch eine starke Währung - und doch sei es dort um die Wettbewerbsfähigkeit besser bestellt. Die amerikanische Wirtschaft scheine über ausgeprägtere Selbstheilungskräfte zu verfügen als die europäische. Anleger seien daher seit Jahren gut damit beraten, einen relativ hohen Anteil in den USA zu investieren. Insbesondere deutsche Aktien dürfe man derzeit guten Gewissens stark untergewichten.