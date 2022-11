Linz (www.aktiencheck.de) - Das erste Mal seit Mai 2020 verzeichneten die chinesischen Exportziffern ein Minus von 0,3%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das sei eine deutliche Veränderung zu dem Anstieg von +5,7% noch im September. Die Gründe dürften in der weltweiten abgeschwächten Nachfrage zum einen, zum anderen aber an den rigorosen Covid-Einschränkungen liegen. Die Importe seien sogar auf minus 0,7% gefallen. Die Gründe dafür lägen in der schwachen Inlandsnachfrage und der in Verbindung mit den Lieferkettenproblemen stehenden rückläufigen Importnachfrage. Und das setze den Renminbi unter Druck. Werte bis 7,3000 zum Euro könnten wieder in Reichweite kommen. (09.11.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.