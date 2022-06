Eine deutliche Wirtschaftsabkühlung werde somit immer wahrscheinlicher. Da zeitgleich den Kapitalmärkten immer mehr Liquidität entzogen werde, seien zuletzt fast alle Anlageklassen gefallen. Der Effekt sei sogar noch durch den starken Volatilitätsanstieg verstärkt worden, der dazu führe, dass viele Anleger qua Risikomanagement ihre Investmentpositionen reduzieren würden. Da die Zentralbanken vorerst restriktiv bleiben und die Volatilität nicht so schnell fallen dürfte, würden die Analysten keine schnelle, V-förmige Erholung erwarten, wie es in den vergangenen Krisen oft der Fall gewesen sei.



Nach etlichen Zentralbanksitzungen in den letzten Tagen werde es in den nächsten Wochen geldpolitisch wieder etwas ruhiger. Dafür würden geopolitische Diskussionen wieder mehr in den Vordergrund rücken. Am Donnerstag würden sich die Regierungschefs der EU treffen, um über den Beitritt der Ukraine zu verhandeln und am Sonntag beginne der G7-Gipfel in Elmau (Bayern).



Am Dienstag würden die Verkäufe für bestehende Häuser (Mai) und am Freitag für Neubauten (Mai) in den USA veröffentlicht. Am Donnerstag würden der Insee-Geschäftsklimaindex (Jun.) für Frankreich, die vorläufigen PMIs für die Industrie und Dienstleistungen (Jun.) für die Eurozone, Großbritannien und die USA, sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA folgen. Am Freitag würden der ifo-Geschäftsklimaindex (Jun.) und nächsten Mittwoch die vorläufigen Inflationsdaten (Jun.) für Deutschland veröffentlicht. In den Tagen darauf würden die Inflationsdaten (Jun.) für Frankreich, Italien und die Eurozone folgen. (20.06.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Erholungsrallye Anfang Juni war kurz, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg.Dafür habe es mehrere Gründe gegeben. Zum einen hätten die Mai-Inflationszahlen in den USA deutlich nach oben überrascht und damit gezeigt, dass man immer noch von einem Inflationshöhepunkt entfernt sei. Zudem hätten die wichtigen Zentralbanken während ihrer Juni-Sitzungen betont, dass die Inflationsbekämpfung im Vordergrund stehe und eine straffere Geldpolitik für längere Zeit vonnöten sei, um über die Nachfrageseite die Inflation einzudämmen.