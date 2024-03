An den Rohstoffmärkten sei es wieder zu mehr Preisbewegung gekommen. Wobei das schwarze Gold erneut deutlich habe abgeben müssen. Ein Fass Öl der Sorte Brent handele heute Morgen bei USD 81,5. Das Edelmetall Gold habe sich nach dem Erreichen des Allzeithochs auf dem höheren Level stabilisiert und handele derzeit bei USD 2.180. Der Kryptomarkt befinde sich ebenfalls weiterhin im Aufwärtstrend. Dieser sollte sich auch bis zum Halving-Event des Bitcoins im April fortsetzen. Heute Morgen stehe die Kryptowährung knapp unter dem Allzeithoch bei etwa USD 69.000.



An den asiatischen Märkten zeige sich heute Morgen ein gemischtes Bild. Die chinesischen Indices würden im Plus notieren, während der japanische TOPIX deutlich gefallen sei. Der Grund dafür liege in den Erwartungen, dass die dortige Zentralbank den Leitzins bald erhöhen dürfte, was auch den Yen stütze.



Die Aktie von Carnival (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL) (+4,5%) habe Ende letzter Woche beachtlich zulegen können, nachdem einige institutionelle Anleger ihre Positionen vergrößerten und etliche Research-Häuser ihre Kursziele nach oben hin angepasst hätten. Das Unternehmen werde am 25. März seine Quartalszahlen präsentieren.



NVIDIA (-5,5%) habe am Freitag deutliche Kursrückgänge hinnehmen müssen. Nachdem die Aktie des Unternehmens seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen immer weiter in die Höhe geklettert sei, hätten sich Investoren am Freitag dazu entschieden, einen Teil ihrer Gewinne zu realisieren. (11.03.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Letzte Woche am Freitag kam es, vor allem an den US-amerikanischen Märkten zu deutlichen Kursrückgängen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Rückgang sei duurch einen starken Kursverfall im Halbleiter Sektor ausgelöst worden. Dieser habe in den letzten Wochen, getrieben von der astronomischen Entwicklung NVIDIAs (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA), immer neue Höchststände erreicht. Durch die Schwäche in diesem Sektor habe der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) über 1,5% verloren. Die Katalysatoren für die Bewegung seien zum einen die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten gewesen, welche zwar einen Anstieg bei den neuen Stellen über den Erwartungen signalisiert, aber auch eine Zunahme der Arbeitslosigkeit von 3,7% im Vormonat auf 3,9 % offengelegt hätten. Zum anderen aber auch Gewinnmitnahmen von Investoren. Die immer höher werdenden Bewertungen würden die Sorge vor Kurseinbrüchen anwachsen lassen und dadurch die Anlegerschaft verunsichern.