Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln gestiegen, für Raps gesunken



Die Erzeugerpreise für Obst waren im September 2023 um 10,9 % höher als vor einem Jahr. Preissteigerungen gab es unter anderem bei Erdbeeren mit +17,8 % und bei Tafeläpfeln mit +9,1 %. Beim Gemüse (+4,4 % gegenüber September 2022) stiegen insbesondere die Preise für Tomaten (+36,8 %), Kohlgemüse (+22,4 %) und Blumenkohl (+15,7 %).



Speisekartoffeln waren im September 2023 im Vergleich zum September 2022 um 49,0 % teurer. Im August 2023 hatte die Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat +119,5 % betragen.



Das Handelsgewächs Raps war im September 2023 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 31,8 % günstiger (August 2023: -31,6 % zum Vorjahresmonat).



Preisrückgang bei Milch, Preisanstieg bei Schlachtschweinen schwächt sich weiter ab



Der Preisrückgang bei tierischen Produkten um 11,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gesunkenen Preise für Milch zurückzuführen. Der Milchpreis lag im September 2023 um 29,5 % unter dem Vorjahresmonat. Im August 2023 hatte die Vorjahresveränderung bereits -27,9 % betragen. Gegenüber dem Vormonat August 2023 stieg der Preis für Milch um 0,1 %. Der Preisanstieg bei Eiern schwächte sich im September 2023 mit +24,3 % gegenüber September 2022 leicht ab (August 2023: +25,6 % zum Vorjahresmonat).



Die Preise für Tiere lagen im September 2023 um 2,7 % höher als im September 2022 (August 2023: +7,9 % zum Vorjahresmonat). Dabei stiegen binnen Jahresfrist insbesondere die Preise für Schlachtschweine (+10,6 %), wenn auch weniger stark als noch im August 2023 (+21,9 % zum Vorjahresmonat). Für Rinder sanken die Preise hingegen um 6,8 %, auch Geflügel war im September 2023 günstiger als im September 2022 (-6,5 %). (14.11.2023/ac/a/m)







