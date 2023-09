ISIN Dermapharm-Aktie:

DE000A2GS5D8



WKN Dermapharm-Aktie:

A2GS5D



Ticker-Symbol Dermapharm-Aktie:

DMP



Kurzprofil Dermapharm Holding SE:



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb der Markenprodukte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte innerhalb Europas, hier vorrangig in Deutschland sowie den USA.



Dermapharm vertreibt im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte" mehr als 1.200 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt.



Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Ergänzt wird das Segment seit Beginn des Jahres 2022 durch die deutsche C³-Gruppe, die natürliche und synthetische Cannabinoide entwickelt, produziert und vermarktet. Die C³-Gruppe ist Marktführer für Dronabinol in Deutschland und Österreich.



Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment "Parallelimportgeschäft", das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte axicorp in 2021 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.



Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung hat der Konzern in den vergangenen 30 Jahren seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft stringent fortzuführen. (14.09.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dermapharm: Zahlen überraschen positiv - AktienanalyseDer Arzneimittelhersteller Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist in den ersten sechs Monaten überraschend kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Obwohl die Produktion des Corona-Impfstoffs für den Mainzer Hersteller Biontech im zweiten Quartal wie erwartet deutlich zurückgegangen sei, sei der Umsatz um 23,6 Prozent auf 582,1 Mio. Euro gestiegen. Das bereinigte EBITDA sei um 13 Prozent auf 168 Mio. Euro gewachsen. "In einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld ist es uns gelungen, dank stetiger Effizienzverbesserung bei Einkauf, Produktion und Vertrieb auch nach dem Auslaufen der Impfstoffproduktion profitabel zu wachsen", habe CEO Hans-Georg Feldmeier gesagt. "Wesentliche Wachstumstreiber sind sowohl das starke organische Wachstum in unserem Bestandsgeschäft als auch unser französisches Tochterunternehmen Arkopharma, das seit Januar 2023 unser breit diversifiziertes Produktportfolio ergänzt."Beim Manager wachse daher die Zuversicht. Er rechne für 2023 jetzt mit einem Rekordumsatz von an die 1,11 (Vorjahr: 1,025) Mrd. Euro. Bislang habe Feldmeier 1,08 bis 1,11 Mrd. Euro als Ziel ausgegeben. Auch das bereinigte EBITDA solle nun das obere Ende der Spanne von 300 bis 310 (Vorjahr: 360) Mio. Euro erreichen.An der Börse seien die Aussagen und Zahlen gut angekommen, am Ende habe aber auch die Dermapharm-Aktie dem schwachen Marktumfeld Tribut zollen müssen. Damit deutet sich eine Fortsetzung der seit Ende 2023 laufenden Seitwärtsbewegung an, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2023)Börsenplätze Dermapharm-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:42,42 EUR -1,21% (14.09.2023, 11:20)XETRA-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:42,38 EUR -0,98% (14.09.2023, 10:49)