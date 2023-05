WKN Dermapharm-Aktie:

Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb der Markenprodukte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte innerhalb Europas, hier vorrangig in Deutschland sowie den USA.



Dermapharm vertreibt im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte" mehr als 1.200 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt.



Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Ergänzt wird das Segment seit Beginn des Jahres 2022 durch die deutsche C³-Gruppe, die natürliche und synthetische Cannabinoide entwickelt, produziert und vermarktet. Die C³-Gruppe ist Marktführer für Dronabinol in Deutschland und Österreich.



Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment "Parallelimportgeschäft", das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte axicorp in 2021 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.



Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung hat der Konzern in den vergangenen 30 Jahren seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft stringent fortzuführen. (31.05.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dermapharm-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) charttechnisch unter die Lupe.Das letzte Jahr sei für die Dermapharm-Aktie unter keinem guten Stern gestanden. Ausgehend vom Rekordhoch bei 91,95 EUR habe sich der Titel nahezu gedrittelt. Doch nun gebe es einen Silberstreif am Horizont - vielleicht sogar mehr als das. Schließlich würden die Tiefs bei rund 35 EUR die Leitplanken für eine Bodenbildung abstecken. In diesem Zusammenhang sei dem Papier nun möglicherweise der entscheidende Befreiungsschlag gelungen. Gemeint sei der Spurt über das Hoch vom November vergangenen Jahres bei 45,68 EUR, wodurch die diskutierte Trendwende abgeschlossen worden sei. Für ein besonderes Ausrufezeichen sorge dabei, dass der Ausbruch gen Norden mit einem Aufwärtsgap (44,68 EUR zu 44,92 EUR) vollzogen worden sei. Rein rechnerisch ergebe sich aus der abgeschlossenen Bodenbildung ein Anschlusspotenzial von gut 10 EUR. Perspektivisch dürfte die Aktie deshalb Kurs auf die horizontalen Barrieren bei rund 55 EUR nehmen. Auf einen validen Ausbruch würden zudem die Trendfolger MACD und Relative Stärke (Levy) hoffen lassen, welche jeweils einen intakten Haussetrend signalisieren würden. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte die o. g. Kurslücke in Zukunft nicht mehr geschlossen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.05.2023)