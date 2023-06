Tradegate-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:

46,02 EUR +0,61% (20.06.2023, 08:09)



XETRA-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:

45,74 EUR -2,64% (19.06.2023, 17:35)



ISIN Dermapharm-Aktie:

DE000A2GS5D8



WKN Dermapharm-Aktie:

A2GS5D



Ticker-Symbol Dermapharm-Aktie:

DMP



Kurzprofil Dermapharm Holding SE:



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb der Markenprodukte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte innerhalb Europas, hier vorrangig in Deutschland sowie den USA.



Dermapharm vertreibt im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte" mehr als 1.200 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt.



Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Ergänzt wird das Segment seit Beginn des Jahres 2022 durch die deutsche C³-Gruppe, die natürliche und synthetische Cannabinoide entwickelt, produziert und vermarktet. Die C³-Gruppe ist Marktführer für Dronabinol in Deutschland und Österreich.



Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment "Parallelimportgeschäft", das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte axicorp in 2021 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.



Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung hat der Konzern in den vergangenen 30 Jahren seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft stringent fortzuführen. (20.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dermapharm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) unter die Lupe.Der Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln habe einen sehr guten Jahresstart hingelegt. Sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis je Aktie habe Dermapharm kräftige Zugewinne verbuchen können. Die Analysten von Berenberg hätten den Pharma-Titel nun erneut unter die Lupe genommen.Analyst Gerhard Orgonas stufe das den SDAX-Titel unverändert mit "Buy" ein, das Kursziel werde in seiner aktuellen Studie mit dem Titel "gesundes Wachstum" um acht auf 58 Euro erhöht. Laut dem Experten beschleunige sich das Wachstum des Kerngeschäfts und die Prognose für das Gesamtjahr erscheine konservativ.Zudem erwarte Orgonas weiteres Aufwärtspotenzial von Arkopharma. "Wir erwarten, dass das starke organische Wachstum von Arkopharma von fünf bis zehn pro Prozent per annum durch das Cross-Selling von Dermapharm-Markenprodukten in Frankreich, wie zum Beispiel dem Bite-Away-Gerät, und den Top-Sellern Dekristol, Keltican und Tomcardin ergänzt wird", heiße es in der aktuellen Studie. Orgonas glaube, dass eine erfolgreiche Internationalisierung die Bewertungslücke zum Wettbewerber Recordati schließen könnte.Der Analyst begründe die jüngste Kurszielanhebung mit höheren EBIT-Schätzungen um durchschnittlich vier Prozent, was auf einer erhöhten Margenprognose für Arkopharma basiere. Allerdings habe Orgnonas die kurzfristigen Schätzungen für das Ergebnis je Aktie um 15 bis 20 Prozent reduziert. Hier kalkuliere der Experte mit höheren Zinskosten nach dem Abschluss der Finanzierung für Arkopharma.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät die Dermapharm-Aktie zu kaufen und die Position mit einem Stopp bei 39 Euro nach unten absichern. (Analyse vom 20.06.2023)