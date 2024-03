ISIN Dermapharm-Aktie:

DE000A2GS5D8



WKN Dermapharm-Aktie:

A2GS5D



Ticker-Symbol Dermapharm-Aktie:

DMP



Kurzprofil Dermapharm Holding SE:



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Sandersdorf-Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA.



Dermapharm vertreibt im Segment "Markenarzneimittel" mehr als 1.300 Arzneimittelzulassungen mit über 400 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst.



Im Segment "Andere Gesundheitsprodukte" bündelt Dermapharm Nahrungsergänzungs- und pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der spanischen Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie, unter anderem auch die französische Arkopharma, Marktführer für pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich.



Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment "Parallelimportgeschäft". Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp aktuell der sechstgrößte Parallelimporteur in Deutschland.



Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse. (21.03.2024/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dermapharm-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der bayerische Arzneimittelhersteller Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist im vergangenen Jahr zweistellig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorläufigen Berechnungen zufolge sei der Umsatz trotz der inzwischen ausgelaufenen Covid-Impfstoffproduktion für den Mainzer Hersteller Biontech um 10,8 Prozent auf knapp 1,14 Mrd. Euro geklettert. Den Angaben zufolge habe das Unternehmen vor allem von einem guten Lauf seiner im Januar 2023 übernommenen Tochter Arkopharma, einem Spezialisten für pflanzliche Arzneimittel, profitiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei indes wegen des nachlassenden Covid-Rückenwinds im Vergleich zum Vorjahr um knapp 14 Prozent auf 310,2 Mio. Euro gesunken. Die entsprechende Marge habe sich damit von 35,1 auf 27,3 Prozent verringert.Zwar habe das Unternehmen damit besser abgeschnitten als befürchtet, von Euphorie sei aber dennoch keine Spur gewesen. Auch der Ausblick habe nicht gerade für Begeisterung gesorgt. So solle der Umsatz 2024 selbst im besten Fall nur gut 6 Prozent über dem Vorjahr liegen. Beim bereinigten EBITDA seien ebenfalls keine großen Sprünge zu erwarten. Hier peile Dermapharm einen Wert zwischen 305 und 315 Mio. Euro an.Mehr als eine Seitwärtsbewegung ist der Aktie daher wohl auch in den kommenden Monaten nicht zuzutrauen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zu Dermapharm. (Ausgabe 11/2024)Börsenplätze Dermapharm-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:33,86 EUR +0,12% (21.03.2024, 10:22)XETRA-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:33,80 EUR +0,54% (21.03.2024, 10:06)