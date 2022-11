XETRA-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:

Kurzprofil Dermapharm Holding SE:



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb der Markenprodukte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte innerhalb Europas, hier vorrangig in Deutschland, sowie den USA.



Dermapharm vertreibt im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte" circa 1.300 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt.



Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Ergänzt wird das Segment seit Beginn des Jahres 2022 durch die deutsche C³-Gruppe, die natürliche und synthetische Cannabinoide entwickelt, produziert und vermarktet. Die C³-Gruppe ist Marktführer für Dronabinol in Deutschland und Österreich.



Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment "Parallelimportgeschäft", das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte axicorp in 2021 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.



Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung hat der Konzern in den vergangenen 30 Jahren seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft stringent fortzuführen. (28.11.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Dermapharm-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) unter die Lupe.Erst Höhenflug, dann die kalte Dusche - so könnte man den Kursverlauf der Dermapharm Holding in den letzten Monaten umschreiben. Ausgehend vom Allzeithoch, das die Pharmafirma insbesondere durch die Kooperation mit BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2) zu Jahresbeginn erklommen habe, seien die Notierungen inzwischen um mehr als 50% zurückgekommen. Dabei habe das grundsolide Unternehmen nach wie vor einige spannende Wachstumspfeile im Köcher.Dermapharm habe sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb patentfreier Arzneimittel spezialisiert. Knapp zwei Drittel der Umsätze würden auf das Kerngeschäft Markenarzneimittel entfallen, in dem das Unternehmen über ein Sortiment von über 1.200 zugelassenen Medikamenten sowie Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika verfüge. Weitere 10% würden mit pflanzlichen Extrakten erlöst, die übrigen 25% mit Parallelimporten aus der EU. Das Geschäft sei gleichermaßen konjunkturstabil wie wachstumsstark, seit 2017 seien jedes Jahr Umsatz und operativer Gewinn (EBITDA) gesteigert worden, insgesamt um gut 100% bzw. 150%.Und auch in 2022 setze sich dieser Trend fort, in den ersten neun Monaten sei der Umsatz um weitere 9,6% auf 734 Mio. Euro vorangekommen und das bereinigte EBITDA um 4,2% auf 224 Mio. Euro. Was aber offenbar den Börsianern nicht gereicht habe, die sich wohl insbesondere von der Kooperation mit BioNTech, im Rahmen derer Dermapharm jährlich 500 Mio. Impfdosen herstelle, noch mehr versprochen hätten. Das ändere aber nichts daran, dass die Frankfurter insgesamt auf einem robusten Wachstumspfad seien. Nicht nur, dass das Kerngeschäft getragen von Blockbustern wie Dekristol oder Keltican ein quasi unerschütterliches Fundament bilde. Darüber hinaus verfüge man mit der internationalen Expansion - zuletzt nach Großbritannien, Italien und Spanien -, weiteren Produktinnovationen - aktuell seien rd. 40 Projekte in der Pipeline - sowie immer wieder auch gezielten Übernahmen gleich über mehrere Wachstumspfade. Hervor steche dabei die jüngste Übernahme der C3-Gruppe, dem deutschen Marktführer für Dronabinol, der durch die beabsichtigte Cannabis-Legalisierung einen regelrechten Boom erfahren könnte.Dem stehe nach dem jähen Kursrückgang der letzten Monate aktuell nur noch ein KGV 22 von 13 gegenüber, hinzu komme noch eine Dividendenrendite von über 4%. Ein echter Value-Pick, die Experten von "Der Anlegerbrief" haben die Dermapharm-Aktie in dieser Woche in die Empfehlungsliste aufgenommen. Das Kursziel laute 55,00 Euro. (Ausgabe 43 vom 26.11.2022)