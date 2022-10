Börsenplätze Dermapharm-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:

40,50 EUR +1,71% (14.10.2022, 10:20)



XETRA-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:

40,60 EUR +1,96% (14.10.2022, 10:05)



ISIN Dermapharm-Aktie:

DE000A2GS5D8



WKN Dermapharm-Aktie:

A2GS5D



Ticker-Symbol Dermapharm-Aktie:

DMP



Kurzprofil Dermapharm Holding SE:



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb der Markenprodukte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte innerhalb Europas, hier vorrangig in Deutschland, sowie den USA.



Dermapharm vertreibt im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte" circa 1.300 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt.



Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Ergänzt wird das Segment seit Beginn des Jahres 2022 durch die deutsche C³-Gruppe, die natürliche und synthetische Cannabinoide entwickelt, produziert und vermarktet. Die C³-Gruppe ist Marktführer für Dronabinol in Deutschland und Österreich.



Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment "Parallelimportgeschäft", das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte axicorp in 2021 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.



Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung hat der Konzern in den vergangenen 30 Jahren seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft stringent fortzuführen. (14.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dermapharm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) unter die Lupe.Auch die Aktie des Herstellers von patentfreien Arzneimitteln Dermapharm habe dem herausforderndem Marktumfeld Tribut zollen müssen. Ausgehend vom Rekordhoch bei knapp 92 Euro zu Jahresbeginn habe das Papier inzwischen etwa 57 Prozent an Wert verloren. Der größte Aktionär von Dermapharm habe jüngst das günstige Kursniveau genutzt.Aufsichtsrat Wilhelm Beier habe 1,45 Millionen Aktien zum Preis von 38,50 Euro bezogen. Der Mehrheitsaktionär, investiert über die Themis Beteiligungs-AG, habe damit knapp 56 Millionen Euro investiert. Die Transaktion sei außerhalb eines Handelsplatzes erfolgt.Dermapharm habe in den Zeiten der Corona-Pandemie von der Produktion des Corona-Impfstoffs Comirnaty von BioNTech in großen Umfang profitiert. Mit dem Abflauen der pandemischen Lage dürfte sich auch die Sonderkonjunktur beim Pharma-Unternehmen abgekühlt haben. Das spiegele sich in der Kursentwicklung der letzten Monate wider.Der massive Insiderkauf zeige, dass unternehmensnahe Vertreter Potenzial bei der SDAX-Aktie sehen würden."Der Aktionär" auch - auf dem derzeitigen Niveau ist der Pharma-Titel einfach zu günstig. Anleger mit Weitblick können das derzeitige Kursniveau zum Einstieg nutzen, so Michel Doepke. Der Stopp sollte knapp unterhalb des 52-Wochen-Tiefs platziert werden. (Analyse vom 14.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.