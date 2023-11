XETRA-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:

39,80 EUR -0,95% (23.11.2023, 10:24)



ISIN Dermapharm-Aktie:

DE000A2GS5D8



WKN Dermapharm-Aktie:

A2GS5D



Ticker-Symbol Dermapharm-Aktie:

DMP



Kurzprofil Dermapharm Holding SE:



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb der Markenprodukte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte innerhalb Europas, hier vorrangig in Deutschland sowie den USA.



Dermapharm vertreibt im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte" mehr als 1.200 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt.



Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Ergänzt wird das Segment seit Beginn des Jahres 2022 durch die deutsche C³-Gruppe, die natürliche und synthetische Cannabinoide entwickelt, produziert und vermarktet. Die C³-Gruppe ist Marktführer für Dronabinol in Deutschland und Österreich.



Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment "Parallelimportgeschäft", das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte axicorp in 2021 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.



Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung hat der Konzern in den vergangenen 30 Jahren seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft stringent fortzuführen. (23.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dermapharm: Der Konzern sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen - AktienanalyseDer bayerische Arzneimittelhersteller Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist in den ersten neun Monaten trotz der auslaufenden Impfstoffproduktion für den Mainzer Hersteller BioNTech kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dank des Zukaufs der französischen Arkopharma-Gruppe und einer gestiegenen Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln und pflanzlichen Extrakten sei der Umsatz von Januar bis September um 18 Prozent auf 866,6 Mio. Euro geklettert.Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) sei im Neunmonatszeitraum um knapp zwei Prozent auf 243,8 Mio. Euro gestiegen - und damit deutlich langsamer als der Umsatz. Die Marge habe sich entsprechend um 4,5 Prozentpunkte auf 28,1 Prozent verschlechtert, was Dermapharm unter anderem mit einer Veränderung des Produktmixes und dem rückläufigen Impfstoffgeschäft begründet habe.Anleger hätten dennoch positiv reagiert. Die Aktie habe auf Monatssicht um fast sechs Prozent zulegen können - und sich damit wieder mehr als elf Prozent von der wichtigen Unterstützung um 36 Euro nach oben absetzen, die im Zuge der allgemeinen Marktschwäche kurz touchiert worden sei. Auch Analysten hätten sich zufrieden gezeigt - Umsatz und EBITDA hätten die Markerwartungen übertroffen.Was außerdem gut angekommen sei: Der Vorstand habe seine im August konkretisierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt und gehe weiter davon aus, sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten operativen Gewinn das obere Ende der Zielbandbreiten von 1,08 bis 1,11 Mrd. Euro bzw. 300 bis 310 Mio. Euro zu erreichen. (Ausgabe 46/2023)Börsenplätze Dermapharm-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:40,16 EUR +0,10% (23.11.2023, 10:38)