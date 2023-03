Aktien der BioNTech befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Dermapharm Holding SE:



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb der Markenprodukte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte innerhalb Europas, hier vorrangig in Deutschland, sowie den USA.



Dermapharm vertreibt im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte" circa 1.300 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt.



Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Ergänzt wird das Segment seit Beginn des Jahres 2022 durch die deutsche C³-Gruppe, die natürliche und synthetische Cannabinoide entwickelt, produziert und vermarktet. Die C³-Gruppe ist Marktführer für Dronabinol in Deutschland und Österreich. Im Januar 2023 wurde das Segment durch die Arkopharma, Marktführer für pflanzliche Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, gestärkt.



Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment "Parallelimportgeschäft", das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte axicorp in 2021 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.



Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung hat der Konzern in den vergangenen 30 Jahren seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft stringent fortzuführen. (14.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dermapharm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) unter die Lupe.Der Arzneimittelhersteller Dermapharm habe 2022 seine eigenen Ziele leicht verfehlt. Der Vorstand habe Anfang Januar noch das Erreichen des unteren Endes der eigenen Ziele in Aussicht gestellt und das mit einer zuletzt schwächeren Entwicklung der Impfstoff-Erlöse begründet. Zugleich hätten steigende Kosten und angespannte Lieferketten belastet.Der Umsatz sei zwar vorläufigen Berechnungen zufolge um rund neun Prozent im Vorjahresvergleich auf knapp 1,03 Milliarden Euro geklettert und das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (bereinigtes EBITDA) sei um 2,5 Prozent auf 360 Millionen Euro gestiegen. Damit habe Dermapharm jedoch jeweils etwas unter dem unteren Ende der Prognosespannen gelegen.Dass Dermapharm seine Ziele nicht übererfüllen werde, habe "Der Aktionär" bereits in Ausgabe 05/2023 thematisiert: "Auch wenn Dermapharm zuletzt die Prognose für 2022 "unter deutlich erhöhter Unsicherheit" aufgestellt hat (siehe jüngste Unternehmenspräsentation) sollte sich der Blick inzwischen auf 2023 und darüber hinaus richten. Zumal das Erreichen der 2022er-Ziele am unteren Ende der Spanne inzwischen mit einem KGV von 11 für das laufende Jahr und der Underperformance seit Jahresbeginn eingepreist sein sollte", habe es in einem Beitrag zum Pharma-Unternehmen geheißen.Das Unternehmen habe in der Pandemie durch die Auftragsproduktion von Corona-Impfstoffen für den Hersteller BioNTech aus Mainz eine Sonderkonjunktur erlebt. Dieser Rückenwind lasse wie überall in der Branche auch bei Dermapharm nach. Gleichwohl solle der Umsatz in diesem Jahr auf 1,08 bis 1,11 Milliarden Euro steigen. Dabei setze der Konzern auch auf seinen jüngsten Zukauf, den französischen Arznei- und Nahrungsergänzungsmittelhersteller Arkopharma. Das bereinigte operative Ergebnis dürfte hingegen 2023 auf 300 bis 310 Millionen Euro sinken.Analysten hätten bereits mit einem Rückgang beim EBITDA im laufenden Jahr gerechnet, allerdings nur auf 330 Millionen Euro. Auch beim Umsatz hätten sich die Experten mit der Schätzung in Höhe von 1,14 Milliarden ein wenig mehr erhofft.Mutige Anleger mit Weitblick nutzen das Kursniveau für einen antizyklischen Einstieg (Stopp: 30 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.