Kurzprofil Dermapharm Holding SE:



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb der Markenprodukte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte innerhalb Europas, hier vorrangig in Deutschland sowie den USA.



Dermapharm vertreibt im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte" mehr als 1.200 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt.



Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Ergänzt wird das Segment seit Beginn des Jahres 2022 durch die deutsche C³-Gruppe, die natürliche und synthetische Cannabinoide entwickelt, produziert und vermarktet. Die C³-Gruppe ist Marktführer für Dronabinol in Deutschland und Österreich.



Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment "Parallelimportgeschäft", das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte axicorp in 2021 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.



Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung hat der Konzern in den vergangenen 30 Jahren seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft stringent fortzuführen. (22.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dermapharm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) unter die Lupe.Der Arzneimittelhersteller Dermapharm wolle seinen Aktionären nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr die Dividende kürzen. Vorgeschlagen werden solle eine Zahlung von 1,05 Euro je Aktie nach 2,17 Euro je Aktie im Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch in Grünwald mitgeteilt habe.Die Ausschüttungsquote habe sich von 56 Prozent auf 42 Prozent verringert. Damit wolle das Unternehmen eine rasche Rückführung von Finanzverbindlichkeiten sicherstellen, habe es geheißen.Das Konzernergebnis sei 2022 Dermapharm zufolge auf voraussichtlich 134,2 Millionen Euro zurückgegangen. Im Vorjahr habe es bei knapp 209 Millionen Euro gelegen. Dermapharm habe bereits Mitte März vorläufige Zahlen vorgelegt und die eigenen Ziele leicht verfehlt, nachdem die Corona-Sonderkonjunktur ihr Ende gefunden habe.Das Unternehmen habe in der Pandemie durch die Auftragsproduktion von Corona-Impfstoffen für den Hersteller BioNTech ( ISIN US09075V1026 WKN A2PSR2 ) aus Mainz eine Sonderkonjunktur erlebt. Dieser Rückenwind lasse wie überall in der Branche auch bei Dermapharm nach. Gleichwohl solle der Umsatz in diesem Jahr auf 1,08 bis 1,11 Milliarden Euro steigen. Dabei setze der Konzern auch auf seinen jüngsten Zukauf, den französischen Arznei- und Nahrungsergänzungsmittelhersteller Arkopharma. Das bereinigte operative Ergebnis solle sich 2023 zwischen 300 und 310 Millionen Euro bewegen.Auch wenn sich Anleger etwas mehr erhofft hätten - die Aktie falle heute um 1,5 Prozent: Dass die Dividende deutlich geringer ausfallen werde, sei zu erwarten gewesen. Genauso, dass Dermapharm durch die Impfstoff-Produktion für BioNTech keine Sonderkonjunktur mehr erfahre. Dennoch überrasche zuletzt der deutliche Ergebnisrückgang, den der Pharma-Hersteller in Aussicht gestellt habe. Allerdings dürfte das Management hier nach der leicht verfehlten Prognose für 2022 und dem inflationären Marktumfeld bewusst konservativ planen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.