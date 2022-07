Beim Vergleich von Aktien und Anleihen werde die Entwicklung der Korrelation zwischen den Anlageklassen davon abhängen, ob Wachstum oder Inflation im Vordergrund des Interesses der Anleiheinvestoren stünden. Unter dem Gesichtspunkt der relativen Bewertung, d.h. beim Vergleich der Renditen, seien Aktien im Vergleich zu Anleihen nach wie vor auf den ersten Blick günstig. Vieles hänge jedoch von den Ertragsaussichten ab. In Zukunft werden wir wahrscheinlich mehr Enttäuschungen bei den Unternehmensergebnissen erleben, so Fedeli.



Fedeli bleibe vorsichtig. Dies sei kein Markt, auf dem man starke Positionen in eine bestimmte Richtung einnehmen sollte. Aktuell gehe es eher darum, Kapital zu erhalten und auf bessere Gelegenheiten zu warten. Wenn möglich, werde in den Portfolios ein hoher Cash-Bestand gehalten, um auf taktische Gelegenheiten reagieren zu können.



In diesem Umfeld werde Alpha zwangsläufig durch Selektion entstehen. Wenn wir auf Unternehmensebene investieren, konzentrieren wir uns weiterhin auf Firmen mit Preissetzungsmacht und starken Bilanzen, die der Inflation und steigenden Zinsen besser standhalten können, so Fedeli. Es sei zu früh, um wieder in Konzeptaktien, Gewinnversprechen und Cash Burn zu investieren.



Bei den Aktien bevorzuge Fedeli weiterhin langfristige Themen, von denen sie glaube, dass sie unabhängig von den Unwägbarkeiten der makroökonomischen Aussichten von künftigen Investitionen profitieren würden. Dazu würden Infrastruktur und der gesamte Bereich geringer CO2-Emissionen gehören. Gleichzeitig hätten die Marktvolatilität genutzt, um selektiv in einige Titel zu investieren, deren Bewertung deutlich gesunken sei, insbesondere in den etablierten Bereichen des Technologiesektors sowohl in den Industrieländern als auch in den Schwellenländern.



Aus regionaler Sicht habe Fabiana Fedeli Chancen in Japan entdeckt. Dies sei ein Markt, der oft vergessen werde. Fedeli sehe strukturelle Unternehmensreformen, die zu einer verbesserten operativen und bilanziellen Effizienz und damit zu Überraschungen bei den Gewinnen und zu Rekordrückkäufen führen könnten. (14.07.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die letzten Monate waren für die Märkte nicht einfach, so Fabiana Fedeli, Chief Investment Officer Aktien und Multi Asset bei M&G.Nach einer Phase der Verleugnung würden sich die Marktteilnehmer endlich den makroökonomischen und geopolitischen Risiken stellen: schwächelnder Konsum, der mit einer steigenden Inflation konfrontiert sei, anhaltende, wenn auch etwas verringerte Versorgungsengpässe, Auswirkungen der Null-COVID-Politik in China, der mögliche weitere Druck auf die Rohstoffpreise durch den Ukraine-Krieg sowie die Konsequenzen all dieser Faktoren auf die Unternehmensgewinne. Darüber hinaus bestehe die Gefahr, dass die Zentralbanken den Spagat zwischen Inflation und Wachstum überstrapazieren würden. Je nach Region gelte eine Rezession unterschiedlichen Ausmaßes inzwischen als sehr wahrscheinlich.Eine ausgeprägte Rezession, die vielleicht von Europa ausgehe und durch Erdgasembargos verursacht werde, würde weitere Abwärtsbewegungen mit sich bringen - insbesondere bei Aktien. Eine Depression oder ein Zusammenbruch der Kreditmärkte wie 2008 stelle aber nicht unser Basisszenario dar. Obwohl man starke Rückgänge gesehen habe, könne man kaum von einer Überreaktion der Anleger ausgehen. Vielmehr würden die Bewegungen aus Sicht von Fedeli in angemessener Weise die vor uns liegenden Risiken widerspiegeln, zumal der Rückgang von Bewertungsniveaus ausgegangen sei, die in vielen Fällen von Beginn an nicht überzeugend ausgesehen hätten.