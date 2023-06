Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Denison Mines Corp.:

Denison Mines Corp. (ISIN: CA2483561072, WKN: A0LFYS, Ticker-Symbol: IUQ, TSE-Symbol: DML) ist ein Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen mit Sitz in Toronto (Kanada) befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Urangrundstücken sowie der Gewinnung, der Verarbeitung und dem Verkauf von Uran. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: dem Segment Bergbau, dem Segment Dienstleistungen für geschlossene Bergwerke und dem Segment Unternehmen und Sonstiges. (26.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Denison Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Denison Mines-Aktie (ISIN: CA2483561072, WKN: A0LFYS, Ticker-Symbol: IUQ, TSE-Symbol: DML) unter die Lupe.Denison Mines habe die Ergebnisse der jüngsten Machbarkeitsstudie (FS) für das Phoenix-Uranvorkommen bekannt gegeben. Ebenso habe das kanadische Unternehmen ein Kostenupdate zur Pre-Feasibility-Studie (PFS) von 2018 für den konventionellen Untertagebergbau des Gryphon-Uranvorkommens gegeben. Beide würden sich auf dem vielversprechenden Wheeler-River-Projekt befinden.Phoenix und Gryphon seien Teil des Wheeler River Uran-Projekts, das das größte unerschlossene Uranbergbauprojekt in der infrastrukturreichen östlichen Region des Athabasca Basin im Norden von Saskatchewan, Kanada, sei. Denison Mines besitze eine effektive Beteiligung von 95% an Wheeler River und sei der Projektbetreiber.David Cates, Präsident und CEO von Denison, habe kommentiert: "Die Phoenix FS und das Gryphon-Update bestätigen die robuste Wirtschaftlichkeit der beiden Projekte, die sich auf dem Flaggschiff-Grundstück von Denison, Wheeler River, befinden. Sie liefern basierend auf dem Basisszenario nach Steuern berechnete Barwerte von jeweils 1,6 Milliarden Dollar und 0,9 Milliarden Dollar.""Dies zeigt sich in einer Verbesserung der NPV- und IRR-Projektionen im Vergleich zur 2018 PFS aufgrund günstiger Designänderungen und Optimierungen. Während die meisten zeitgenössischen Uran-Entwicklungsprojekte noch nicht auf aktuelle Kostenerhöhungen getestet wurden, zeigen die Ergebnisse der Phoenix FS und des Gryphon Updates, dass Denison weiterhin eine einzigartige Position einnimmt, um ein bedeutender Uranproduzent mit mehreren kostengünstigen Entwicklungsprojekten zu werden", habe der CEO erklärt.Erst vor kurzem habe "Der Aktionär" die Denison Mines-Aktie seiner Empfehlungsliste hinzugefügt. Die jüngsten News von Wheeler River würden diese Entscheidung bekräftigen, kaufen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2023)