Denali Therapeutics Inc. (ISIN: US24823R1059, WKN: A2H9G8, Ticker-Symbol: 4DN, NASDAQ-Symbol: DNLI), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in South San Francisco, Kalifornien, ist auf die Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika für neurodegenerative und lysosomale Krankheiten spezialisiert. (28.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Denali Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Denali Therapeutics Inc. (ISIN: US24823R1059, WKN: A2H9G8, Ticker-Symbol: 4DN, NASDAQ-Symbol: DNLI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Kursplus von 38 Prozent habe sich die Aktie des Biotech-Unternehmens Denali Therapeutics am Dienstag eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Grund für den Kurssprung seien allerdings nicht Studiendaten oder ein potenzielles Übernahmeangebot, sondern ausgerechnet eine Kapitalmaßnahme. Über die habe sich ein prominenter Biotech-Investor bei Denali Therapeutics in Stellung gebracht.Via Privatplatzierung habe die Biotech-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von Therapien respektive Medikamenten zur Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen spezialisiert habe, satte 500 Millionen Dollar einnehmen können. Der Platzierungspreis habe 17,07 Dollar je Aktie betragen und damit über dem Schlusskurs vom Montag (16,89 Dollar) gelegen."Die Finanzierung wurde von einem auf das Gesundheitswesen spezialisierten US-Investor geleitet, an dem globale Vermögensverwalter mit Sitz in Boston und an der Westküste beteiligt waren", habe Denali Therapeutics in einer Pressemitteilung verlauten lassen. Wie aus Mitteilungen an die US-Börsenaufsicht hervorgehe, sei bei dem Deal der bekannte Biotech-Investor Baker Brothers involviert. Zu den größten Positionen des Geldgebers habe einst Seagen gehört. Das Unternehmen sei wiederum von Pfizer für satte 43 Milliarden Dollar geschluckt worden.Ein enormer Vertrauensbeweis, den Denali Therapeutics gut gebrauchen könne. Vor Kurzem habe der Partner Sanofi bei einem ALS-Programm einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der gleiche Wirkstoff, SAR443820/DNL788, werde derzeit noch in der Indikation Multiple Sklerose überprüft. Über ein Spin-off wolle sich das Biotech-Unternehmen zudem von präklinischen Small-Molecule-Entwicklungskandidaten trennen.Mit dem "Aktionär" Biotech Supertrends-Index lasse sich das Risiko der Biotechnologie-Branche auf mehreren Schultern verteilen. Mit dem Indexzertifikat mit der WKN DA0ABZ auf das Aktienbarometer spiele man bei allen wichtigen Trends der Branche wie Adipositas, Neurowissenschaften oder Präzisionsonkologie mit.Bei der hochspekulativen Aktie von Denali Therapeutics sollten interessierte Anleger indes nun eine klare Kursberuhigung abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link