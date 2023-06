Ressourcen würden sich nicht nur in jungen Generationen finden. Die Aktivierung Älterer, die heute eine längere gesunde Lebensspanne vor sich hätten als vor 20 Jahren, biete ein großes Arbeitskräftereservoir. Bei Berufen mit überdurchschnittlicher körperlicher oder mentaler Beanspruchung sei eine längere Lebensarbeitszeit allerdings schwieriger. In den letzten Jahren schon verstärkte Maßnahmen zur Prävention sowie zur Unterstützung der körperlichen und mentalen Fitness sollten von den Betrieben im Eigeninteresse ausgebaut werden.



Ein Zwang zu mehr oder längerem Arbeiten könne zu Ausweichbewegungen führen. Wer unbedingt früher in Rente gehen oder weniger arbeiten wolle, um die berufliche Belastung zu reduzieren, werde einen Weg dafür finden oder andernfalls unmotiviert arbeiten, vielleicht sogar erkranken. Deshalb dürften Anreize und individuelle Lösungen zur Förderung von Mehrarbeit zielführender sein. Das könnten finanzielle bzw. steuerliche, aber auch nicht-finanzielle Anreize sein. Dies habe über die Generationen hinweg Gültigkeit, werde allerdings bislang vor allem für Newcomer im Job thematisiert.



Insgesamt gelte es, stärker die Chancen zu nutzen und nicht nur die Bedrohungen zu sehen. Beispiele wie der wachsende Einsatz von Quereinsteigern in Mangelberufen, die Wiedereinstellung pensionierter Fachkräfte und der Entfall von Zuverdienstgrenzen bei Altersrenten seit 01.01.2023 würden Flexibilität schaffen und zeigen, dass die Anforderungen des demografischen Wandels Bewegung in feste Strukturen bringen würden. Wenig Bewegung sei allerdings bei der ablehnenden Haltung der Bevölkerung gegenüber einer staatlich verordneten längeren Wochen- oder Lebens-arbeitszeit zu erwarten. Wer (wieder-)gewählt werden wolle, dürfte bei diesem Thema Zurückhaltung üben.



Für eine gelingende Anpassung an den demografischen Wandel werde noch der ein oder andere Paradigmenwechsel notwendig sein. Dazu zähle ein Kulturwandel hin zu einem generell positiven Verständnis von Arbeit, zumal bei längerer Lebensarbeitszeit. Sei das auf der eigenen Stelle nicht möglich, dürfte rascher als in früheren Zeiten gewechselt werden. Dies erfordere auch bei den Unternehmen mehr Flexibilität. Sie würden sich vom Ideal glatter Lebensläufe sowie junger und gleichzeitig erfahrener Bewerber verabschieden müssen.



Auch einige Gewissheiten über Ältere seien zu überprüfen: Möglicherweise sei bei attraktiver Gestaltung der Arbeitsbedingungen eine viel größere Bereitschaft vorhanden, sich länger beruflich zu engagieren, als oft vermutet. Bei einer Neuausrichtung der (Unternehmens-)Politik dürfe allerdings nicht auf Qualität und Professionalität verzichtet werden. Die frühzeitige Suche nach kreativen Lösungen helfe, unausgereifte Notlösungen zu vermeiden. (07.06.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der demografische Wandel stellt Staat und Gesellschaft vor immense Herausforderungen, so die Analysten der Helaba.Was sich aktuell zeige, seien die Auswirkungen eines Trends, der vor Jahrzehnten angelegt worden sei. Eine Umkehrung, zumal kurzfristig, zeichne sich nicht ab. Der gesellschaftliche Alterungsprozess werde vor allem dann zum Problem, wenn man die Entwicklung einfach fortschreibe. Was nicht zu ändern sei, sollte aber nicht beklagt werden, sondern erfordere einen kreativen und konstruktiven Umgang - einen Wandel, um Stabilität zu gewinnen.Weit stärker als bisher sollte die Politik brachliegende Ressourcen im Inland mobilisieren. Ein Augenmerk müsse dabei Kindern und Jugendlichen gelten, die riskieren würden, die Schule ohne Abschluss zu verlassen. Die Teilzeitquote von Frauen sei ein weiterer Ansatzpunkt. Der akute Mangel an Betreuungsplätzen konterkariere dies. Fraglich sei allerdings, ob eine Vollerwerbstätigkeit beider Eltern anzustreben sei.