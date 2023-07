Der operative Cashflow sei bei 2,6 Milliarden US-Dollar geblieben, der freie Cashflow habe 1,1 Milliarden US-Dollar betragen.



Delta Air Lines Inc. (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) gehört zu den größten Fluggesellschaften im Personen- und Frachtverkehr in den USA und der ganzen Welt. Ferner gilt Delta Air Lines als eine der führenden Transatlantikfluggesellschaften. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Personenverkehr.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Delta Air Lines meldet rekordverdächtige Quartalsumsätze - AktiennewsDie Aktien von Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) legen im vorbörslichen Handel um 3,55% zu, nachdem das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt gegeben hat, die den höchsten Quartalsumsatz und die höchste Rentabilität in der Geschichte des Unternehmens ausweisen, so die Experten von XTB.Der starke operative Cashflow im Juniquartal habe einen beschleunigten Schuldenabbau ermöglicht. Für das nächste Quartal erwarte das Unternehmen einen Rekordumsatz, eine operative Marge im mittleren Zehnerbereich und einen Gewinn pro Aktie (EPS) zwischen 2,20 und 2,50 US-Dollar. Die EPS-Prognose für das Gesamtjahr sei auf 6 bis 7 Dollar angehoben worden, wobei die Prognose für den freien Cashflow von 3 Milliarden Dollar unverändert bleibe.Wichtigste Eckdaten:Delta Air Lines habe im Juni-Quartal 2023 einen Rekord-Betriebsumsatz von 15,6 Milliarden US-Dollar und einen Rekord-Betriebsgewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar gemeldet. Das Unternehmen habe ein Vorsteuerergebnis von 2,3 Mrd. USD mit einer Vorsteuermarge von 14,9% erwirtschaftet. Der Gewinn pro Aktie für das Juniquartal habe 2,84 US-Dollar betragen. Deltas operativer Cashflow habe sich auf 2,6 Mrd. USD belaufen, wobei sich die Zahlungen für Schulden und Finanzierungsleasingverpflichtungen auf 1,8 Mrd. USD belaufen hätten. Die Gesamtverschuldung und die Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing hätten am Ende des Quartals 20,2 Milliarden US-Dollar betragen.Betriebseinnahmen in Höhe von 14,6 Mrd. USD gegenüber erwarteten 14,49 Mrd. USD und damit 19% höher als im gleichen Quartal 2022;Der Gewinn je Aktie für das Juniquartal 2023 habe bei 2,68 US-Dollar und damit höher als im Vorjahr und bei 2,40 US-Dollar erwartet gelegen;