30,25 EUR -1,53% (13.04.2023, 15:45)



33,67 USD -0,21% (13.04.2023, 15:31)



US2473617023



A0MQV8



OYC



DAL



Kurzprofil Delta Air Lines Inc.:



Delta Air Lines Inc. (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) gehört zu den größten Fluggesellschaften im Personen- und Frachtverkehr in den USA und der ganzen Welt. Ferner gilt Delta Air Lines als eine der führenden Transatlantikfluggesellschaften. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Personenverkehr. (13.04.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Delta Air Lines: Umsatz- und Gewinnprognosen für das zweite Quartal übertroffen - AktiennewsUnter anderem der Bericht der Fluggesellschaft Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) eröffnete die Berichtssaison an der Wall Street, so die Experten von XTB.Die Aktien der Fluggesellschaft hätten zugelegt, nachdem die Umsatz- und Gewinnprognosen für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen hätten. Die Stimmung sei auch durch die Aussagen des Managements gestützt worden, das die starke Nachfrage nach Pendlerreisen trotz der Bedenken über die Schwäche in anderen Sektoren hervorgehoben habe. Im ersten Quartal hätten die Umsätze und Gewinne des Unternehmens unter den Prognosen gelegen und die Kosten seien um fast 5% gestiegen, was unter anderem auf Stürme zurückzuführen gewesen sei, die im ersten Quartal zu einem Flugverbot geführt hätten. Das Unternehmen habe angegeben, dass der Inlandsumsatz im März 85% des Umsatzes von 2019 betragen habe.Umsätze: 11,84 Milliarden Dollar gegenüber 11,99 Milliarden Dollar prognostiziertBereinigter Gewinn pro Aktie: 0,25 Dollar vs. 0,30 Dollar prognostiziert- In der Luftfahrtbranche herrsche in der Regel in den touristischen Frühjahrs- und Sommermonaten mehr Betrieb, sodass die Anleger dem Bericht des Unternehmens letztlich positiv gegenüberstünden. Die Fluggesellschaft beabsichtige, ihre operative Kapazität zu erhöhen und habe Rekordbuchungen für den Sommer gemeldet. Im ersten Quartal 2023 habe das Unternehmen einen Verlust gemeldet, der vor allem auf 34% höhere 4-Jahres-Pilotenverträge zurückzuführen sei.- Ein weiterer positiver Impuls für das Unternehmen sei die hohe Nachfrage nach Premium-Diensten und die Partnerschaft mit dem US-Zahlungsriesen American Express, die dem Unternehmen nach eigenen Angaben eine zusätzliche Buchungsnachfrage und Einnahmen von fast 1,8 Milliarden Dollar im ersten Quartal beschert habe.Delta Airlines im D1-Chart: Die vorbörslichen Notierungen würden auf den Bereich um 35 Dollar hindeuten, wo die Bullen nach Überwindung des SMA200 ihr Momentum durch einen Ausbruch über den SMA100 bestätigen müssten. Der Schlüssel werde wahrscheinlich die Reaktion auf die Aufwärtslücke sein.