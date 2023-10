Tradegate-Aktienkurs Delta Air Lines-Aktie:

33,37 EUR -1,62% (12.10.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Delta Air Lines-Aktie:

35,15 USD -2,31% (12.10.2023, 22:00)



ISIN Delta Air Lines-Aktie:

US2473617023



WKN Delta Air Lines-Aktie:

A0MQV8



Ticker-Symbol Delta Air Lines-Aktie:

OYC



NYSE-Symbol Delta Air Lines-Aktie:

DAL



Kurzprofil Delta Air Lines Inc.:



Delta Air Lines Inc. (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) gehört zu den größten Fluggesellschaften im Personen- und Frachtverkehr in den USA und der ganzen Welt. Ferner gilt Delta Air Lines als eine der führenden Transatlantikfluggesellschaften. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Personenverkehr. (13.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delta Air Lines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Delta Air Lines Inc. (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) unter die Lupe.Einige große US-Konzerne hätten die Zahlen für das dritte Quartal bereits präsentiert - darunter FedEx, Oracle oder Pepsi. Wirklich los sei es aber erst am 12.10. mit den Zahlen von Walgreens Boots Alliance und Delta Air Lines gegangen. Und während die Aktie von Walgreens mit einem Plus von 6,8 Prozent auf die Q3-Veröffentlichung reagiert habe, sei es für die Delta Air Lines-Aktie rund 2,7 Prozent nach unten gegangen.Die Anleger von Delta Air Lines hätten sich enttäuscht von der eingedampften Prognose für 2023 gezeigt. Aufgrund höherer Kosten für Kerosin und Wartung dürfte der Gewinn je Aktie lediglich 6 bis 6,25 US-Dollar erreichen, habe das Management mitgeteilt. Bisher habe Delta-Chef Ed Bastian eine Spanne von 6 bis 7 Dollar in Aussicht gestellt.Zwar solle der Umsatz nun etwa 20 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr und damit das obere Ende der ausgegebenen Zielspanne erreichen. Jedoch dürften nur rund 11,5 Prozent des Erlöses als operativer Gewinn übrigbleiben, hieß es weiter. Zuletzt hatte die Delta-Spitze hier mehr als zwölf Prozent anvisiert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Delta Air Lines-Aktie: